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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / José Miel reaparece en silla de ruedas y sin cabello; preocupación por supuesta enfermedad

José Miel reaparece en silla de ruedas y sin cabello; preocupación por supuesta enfermedad

El creador de contenido y artista compartió con sus seguidores una imagen en la que aparece con un aspecto que generó preocupación por su estado de salud.

José Miel hablando en un micrófono y una imagen donde aparece rapado, en silla de ruedas y usando bata médica
El artista generó alarma entre sus seguidores tras la difusión de imágenes en silla de ruedas y sin cabello
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

José Miel, reconocido por su carrera en la música y la actuación, además de su paso por ‘La Descarga’ y su participación en los micrófonos de La Kalle, donde habló sobre diferentes aspectos de su vida personal y su orientación, generó preocupación entre sus seguidores tras publicar una imagen desde un centro médico.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, el exparticipante de ‘La Descarga’ compartió un video y una fotografía en los que aparece en silla de ruedas, vistiendo una bata hospitalaria y con la cabeza completamente rapada.

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Pese al impacto que generaron las imágenes, José Miel no explicó las razones por las cuales se encontraba en el centro asistencial. Sin embargo, acompañó la publicación con un mensaje dirigido a sus seguidores.

El cantante escribió: “Gracias Dios. Gracias a la vida. Gracias Ángel”. Estas palabras generaron interrogantes entre sus admiradores sobre su situación actual.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de José Miel tras las fotografías?

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Debido a que el artista no ha entregado información sobre lo ocurrido ni ha confirmado si atraviesa por algún problema de salud, sus seguidores han optado por dejarle mensajes de apoyo en redes sociales, mientras esperan que aclare lo sucedido.

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Puedes leer: Actriz de Rebelde preocupó a sus fans tras confirmar delicada enfermedad: "Ya no puede más"

Las fotografías generaron una ola de reacciones entre sus seguidores y algunas figuras del entretenimiento. Una de las primeras en pronunciarse fue la actriz Zulma Rey, quien le preguntó: “¿Amor mío, es un personaje nuevo? ¡¡Estás bien!! Te amamos”.

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De igual manera, la actriz Lorena Meritano, conocida por su trayectoria en televisión y por haber hablado públicamente sobre su experiencia enfrentando el cáncer, le envió un mensaje de fortaleza por el duro momento.

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Hasta el momento, no existen mayores detalles sobre el motivo de su permanencia en el centro médico ni sobre su estado de salud. Tampoco se ha emitido un parte oficial ni se ha entregado información adicional sobre un posible diagnóstico.

Sin embargo, en redes sociales también circula la versión de que las imágenes podrían estar relacionadas con un posible papel actoral en una serie. De acuerdo con esta hipótesis, el cambio en su apariencia haría parte de la preparación para interpretar a un personaje.

Esta versión no ha sido confirmada por el artista, por lo que sus seguidores permanecen expectantes ante nuevas publicaciones que permitan conocer las razones detrás de su cambio de apariencia y su presencia en el centro médico.

La última publicación de José Miel

Antes de compartir las imágenes desde el centro médico, el exparticipante de ‘La Descarga’ no había tenido mucha actividad en sus redes sociales. Su contenido más reciente estaba relacionado con su deseo de regresar a los escenarios.

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Foto: Redes de Jose Miel y Revista Vea

Además, el cantante había comentado algunos episodios de ansiedad que experimentó debido a la falta de presentaciones. Por esta razón, sus seguidores permanecen atentos a las próximas actualizaciones que pueda compartir sobre su situación.

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