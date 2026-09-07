Actriz de Rebelde preocupó a sus fans tras confirmar delicada enfermedad: "Ya no puede más"

Estefanía Villareal, recordada por interpretar a Celina Ferrer en la exitosa serie juvenil ‘Rebelde’, generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar un fuerte mensaje relacionado con el momento de salud que atraviesa.

La actriz utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para sincerarse sobre una situación que, según sus propias palabras, lleva un tiempo enfrentando. Su publicación rápidamente llamó la atención de quienes han seguido su carrera y recuerdan al personaje que interpretó en la producción que marcó a toda una generación.

Villareal habló abiertamente de depresión y ansiedad y describió el difícil momento que estaría viviendo. La forma en que redactó el mensaje hizo que sus seguidores encendieran las alarmas, especialmente porque utilizó expresiones que reflejan que actualmente no se siente bien.



En medio de esa publicación, la actriz escribió una frase que impactó especialmente a quienes la siguen: “Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana, pero mami, tu pequeña ya no puede más”.

Puedes leer: La IA puede llevarte a los años 80: así puedes crear tu propio retrato con ChatGPT

¿Qué dijo Estefanía Villareal, actriz de ‘Rebelde’?

El mensaje fue publicado en las historias de Instagram de Estefanía Villareal, quien decidió compartir con sus seguidores parte de lo que está experimentando.

Publicidad

La actriz mencionó directamente la depresión y la ansiedad, señalando que se trata de una situación que viene enfrentando desde hace algún tiempo. Sin embargo, en la información compartida no entregó detalles sobre qué habría provocado este momento ni explicó desde cuándo lidia con estas dificultades.

Sus palabras generaron inquietud precisamente por el tono utilizado en la publicación. Villareal habló de sentir que está “perdiendo la batalla” y aseguró que ha intentado ser una buena hija, hermana, novia, amiga y persona.

Publicidad

La referencia a su mamá también hizo parte del mensaje que compartió públicamente, al escribir: “mami, tu pequeña ya no puede más”.

La publicación tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes conocen a la actriz principalmente por su recordado papel en ‘Rebelde’.

Estefanía Villareal interpretó a Celina Ferrer en ‘Rebelde’

Estefanía Villareal alcanzó reconocimiento entre el público gracias a su interpretación de Celina Ferrer en ‘Rebelde’, una serie juvenil de los años 2000 que consiguió gran popularidad.

Su personaje hizo parte de una producción que marcó a toda una generación y que convirtió a varios de sus protagonistas en rostros ampliamente recordados por los espectadores.

Publicidad

Años después de su participación en la serie, Villareal volvió a estar en el centro de la conversación entre sus seguidores debido a la publicación que realizó en Instagram.

Puedes leer: Aparece emotivo video de Yeison Jiménez cumpliendo un sueño a su papá: “Gracias por estar”

Publicidad

Esta vez no fue un personaje de ficción el que llamó la atención, sino sus propias palabras sobre la situación personal que está atravesando.

La actriz no explicó públicamente cuáles son las circunstancias que están detrás de este difícil momento. Tampoco entregó más detalles sobre la situación después de compartir el mensaje en sus historias.

Por ahora, lo que se conoce es lo que ella misma decidió expresar en esa publicación: que enfrenta depresión y ansiedad y que siente que atraviesa una etapa particularmente complicada.

El mensaje hizo que sus seguidores recordaran a la actriz que durante su paso por ‘Rebelde’ interpretó a Celina Ferrer y que, con el paso de los años, continuó siendo reconocida por ese personaje.