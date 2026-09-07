Salomón Bustamante “salió del clóset” tras constantes críticas: lo hizo en video

Salomón Bustamante sorprendió a sus seguidores durante la noche del domingo 6 de septiembre con un video en el que decidió responder, de una manera bastante particular, a los comentarios que durante los últimos meses había recibido sobre su orientación.

El presentador colombiano tomó una de esas constantes peticiones de los internautas y decidió llevarla literalmente a la pantalla. El resultado fue un momento inesperado que rápidamente llamó la atención de quienes siguen sus publicaciones en redes sociales.

En lugar de hacer una confesión sobre su vida personal, Bustamante apareció frente a un clóset y protagonizó una escena cargada de humor para responder a quienes insistían en que debía “salir del clóset”.



La situación tomó por sorpresa a sus seguidores, especialmente por la forma en la que decidió plantear la respuesta.



Salomón Bustamante respondió a las constantes peticiones

El presentador utilizó uno de los comentarios que ha recibido durante los últimos meses como punto de partida para realizar el video.

Según mostró en la publicación, las peticiones de algunos internautas para que “saliera del clóset” se habían convertido en un comentario recurrente. Ante esto, decidió responder de una forma diferente y, en lugar de entrar en explicaciones sobre su vida privada, convirtió la expresión en una situación literal.

En las imágenes se observa a Bustamante dentro de un clóset. Posteriormente, sale de allí y se dirige a quienes estaban pendientes de su publicación.

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“Con mucho respeto hoy quiero que sepan mi verdad, hoy salgo del clóset”, expresó el presentador.

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La frase, que inicialmente podría generar expectativa por la manera en que fue presentada, terminó teniendo un sentido completamente distinto al que algunos seguidores pudieron imaginar.

Bustamante utilizó el doble sentido de la expresión para hacer una escena humorística y responder a los comentarios que venía recibiendo.

Después de salir físicamente del clóset, el presentador continuó con el tono sarcástico de la publicación y dejó abierta la pregunta sobre qué vendría después de esa particular “revelación”.

¿Quién es la esposa de Salomón Bustamante?

Salomón Bustamante también ha construido parte de su vida pública alrededor de su relación con la actriz, presentadora y cantante colombiana Laura de León, quien es su esposa.

La pareja ha estado vinculada al mundo del entretenimiento colombiano, por lo que distintos aspectos de su vida personal suelen generar interés entre sus seguidores.

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En esta ocasión, sin embargo, el protagonista fue el particular video con el que Bustamante decidió responder a los comentarios relacionados con su orientación.

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El presentador encontró una forma poco convencional de abordar las constantes peticiones que había recibido: tomó la expresión que utilizaban los internautas y decidió demostrar, literalmente y frente a una cámara, que sí podía “salir del clóset”.

La escena terminó convirtiéndose en una respuesta cargada de sarcasmo, sin que el contenido del video representara una confesión sobre su orientación.