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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Famosa actriz salió del clóset en plena entrevista; amada en muchas películas

Famosa actriz salió del clóset en plena entrevista; amada en muchas películas

La actriz orprendió al revelar detalles íntimos sobre su orientación durante una entrevista. Sus declaraciones ya generan miles de reacciones en redes.

Hayden Panettiere sale del closet
Hayden Panettiere sale del closet
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 7 de may, 2026

El nombre de Hayden Panettiere volvió a apoderarse de las redes sociales y esta vez no fue por una nueva película o una aparición en televisión.

La reconocida actriz estadounidense sorprendió a miles de personas luego de hacer una confesión muy personal durante una reciente entrevista, donde decidió hablar abiertamente sobre una parte de su vida que había mantenido en privado durante años.

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La conversación ocurrió mientras promocionaba su libro y rápidamente terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en plataformas digitales. Usuarios de diferentes países comenzaron a compartir fragmentos de sus declaraciones, generando una ola de reacciones entre seguidores de la actriz y fanáticos de sus producciones más recordadas.

Hayden Panettiere, reconocida internacionalmente por participar en películas y series como Scream, Duelo de Titanes y Triunfos Robados, decidió abrir una conversación que durante años evitó hacer públicamente.

Según explicó durante la entrevista con el medio internacional Us Weekly, nunca sintió que fuera el momento adecuado para compartirlo. La actriz aseguró que durante mucho tiempo sintió presión por mantener una imagen perfecta dentro de la industria del entretenimiento, situación que terminó influyendo en la manera en la que manejó aspectos de su vida personal.

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“Es algo sobre mí que nunca pude compartir con el mundo porque nunca fue el momento adecuado”, expresó la actriz.

Hayden Panettiere rompió el silencio
Hayden Panettiere rompió el silencio

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Hayden Panettiere habló de los temores que tuvo durante años

Durante la entrevista, la actriz explicó que durante mucho tiempo evitó expresar públicamente esa parte de su vida porque sentía que podría ser malinterpretada o vista como una tendencia pasajera dentro de Hollywood.

Según comentó, en varios momentos sintió que dentro de la industria existían ciertas expectativas sobre cómo debía comportarse o qué imagen debía proyectar ante el público.

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“Tenía miedo de que, si era honesta, pareciera que me estaba subiendo al tren de una moda”, afirmó la actriz, dejando claro que durante años prefirió guardar silencio sobre el tema.

Las declaraciones tomaron aún más fuerza porque Hayden Panettiere aseguró que hoy, a sus 36 años, siente tranquilidad de poder hablar de esto abiertamente y desde una posición más segura emocionalmente.

“Es triste haber tenido que esperar tanto tiempo para compartir esa parte de mí, pero más vale tarde que nunca”, agregó durante la entrevista.

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