Conductor atacó y arrastró a agente de tránsito; habría usado un machete

Momentos de tensión se vivieron en Armenia luego de que un agente de tránsito resultara gravemente herido durante un procedimiento vial en inmediaciones de la Clínica Central del Quindío.

El caso ocurrió en plena vía pública y terminó generando fuerte reacción entre ciudadanos y usuarios en redes sociales, especialmente después de que comenzaran a circular videos del momento exacto de la agresión.

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Todo ocurrió durante la tarde de este jueves en el sector norte de la ciudad, una zona donde las autoridades adelantaban controles relacionados con vehículos mal estacionados.

Según la información entregada por organismos oficiales, el procedimiento parecía rutinario hasta que uno de los conductores involucrados reaccionó violentamente cuando iba a recibir un comparendo.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, el funcionario de tránsito identificado como Wilmer Tafur estaba realizando la imposición de la infracción cuando se presentó el altercado con el conductor de un automóvil particular.

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En cuestión de segundos, la situación se salió de control frente a decenas de personas que transitaban por la zona.

Inicialmente se habló de que el agente había sido atropellado y arrastrado por el vehículo. Sin embargo, horas después, el secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño, confirmó que el funcionario también habría sido atacado con un arma cortopunzante durante el procedimiento.

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Conductor atacó y arrastró a agente de tránsito

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Así ocurrió la agresión contra el agente de tránsito en Armenia

Según explicó el secretario Daniel Jaime Castaño, el procedimiento hacía parte de un operativo rutinario desarrollado en el sector de las clínicas por vehículos estacionados en lugares prohibidos.

“Nos encontrábamos en un operativo rutinario en el sector de las clínicas por vehículos mal estacionados y la reacción de uno de los conductores fue agredir con arma blanca a uno de nuestros funcionarios y posteriormente arrastrarlo con su vehículo, causándole lesiones”, afirmó el funcionario.

La rápida reacción del personal médico de la Clínica Central permitió que el agente recibiera atención casi inmediata luego de quedar herido sobre la vía. Equipos de emergencia y organismos de socorro llegaron rápidamente al lugar para apoyar la atención de la situación.

