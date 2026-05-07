Día de la Madre tendrá ‘puente’ para colegios públicos y trabajadores

Miles de estudiantes de colegios públicos en Bogotá tendrán cambios en su jornada académica este jueves 8 de mayo de 2026.

La Secretaría de Educación confirmó que docentes, directivos y personal administrativo participarán en una actividad especial organizada por el Distrito, razón por la cual no habrá clases normales en distintas instituciones oficiales de la capital.

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La noticia comenzó a circular rápidamente entre padres de familia y estudiantes luego de que varios colegios enviaran comunicados internos anunciando modificaciones en sus horarios. Horas después, la Secretaría de Educación oficializó la medida mediante la Circular 003 de 2026, expedida el pasado 30 de abril.



Según explicó la entidad distrital, la jornada hace parte del Plan de Estímulos e Incentivos 2026 y busca reconocer el trabajo que realizan miles de personas vinculadas al sistema educativo público de Bogotá. El evento principal se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar entre las 12:00 del mediodía y las 7:00 de la noche.

La actividad reunirá a docentes, coordinadores, rectores y funcionarios administrativos en una celebración institucional que incluirá espacios culturales, recreativos y actividades de integración. Debido a esto, muchas instituciones educativas deberán ajustar o suspender temporalmente sus actividades académicas durante la jornada.

La Secretaría de Educación indicó que el permiso especial aplica para docentes, directivos docentes y servidores administrativos de colegios oficiales, direcciones locales y dependencias del nivel central. Además, la entidad pidió a las diferentes oficinas coordinar estrategias internas para garantizar la continuidad de algunos servicios mientras se desarrolla el homenaje.

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“Se otorgará la jornada laboral a docentes, directivos docentes y servidores administrativos de las instituciones educativas, direcciones locales y nivel central, con el fin de facilitar su desplazamiento y participación en el evento”, señala el comunicado oficial divulgado por el Distrito.

Bogotá sin clases este 8 de mayo

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¿Por qué no habrá clases normales en colegios públicos de Bogotá?

La Secretaría de Educación explicó que la jornada especial fue diseñada como un reconocimiento institucional para más de 36.000 trabajadores del sistema educativo distrital. Entre ellos aparecen docentes, coordinadores, rectores y funcionarios administrativos que hacen parte de colegios públicos y oficinas de educación de Bogotá.

El evento contará con actividades culturales, recreativas y espacios de integración exclusivamente dirigidos a los funcionarios del sector educativo. Para participar, los asistentes debían completar previamente un formulario de inscripción habilitado por la entidad distrital.

Además, el Distrito entregó algunas recomendaciones logísticas para quienes asistirán a la celebración. Entre ellas, llevar ropa cómoda, usar abrigo por las condiciones climáticas de Bogotá y evitar desplazarse en vehículo particular debido a la capacidad limitada de parqueaderos cerca del Simón Bolívar.

La decisión también tendrá impacto en la movilidad de la ciudad, especialmente en los alrededores del parque donde se desarrollará la actividad.

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Cierres viales en Bogotá por celebración de docentes

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó cierres y restricciones viales desde la noche del jueves 7 de mayo hasta la madrugada del sábado 9 de mayo.

Entre las vías que tendrán restricciones aparecen:



La calzada sur de la avenida calle 63 entre la carrera 68 y la carrera 60.

La ciclorruta de la calzada sur de la avenida calle 63 entre la carrera 68 y la carrera 60.

Las autoridades también anunciaron desvíos para quienes circulen por el sector. Los conductores que transiten por la calle 63 en sentido occidente-oriente deberán tomar la carrera 68 hacia el sur y luego conectar con la calle 26.

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Mientras tanto, quienes se movilicen de norte a sur por la carrera 68 y necesiten incorporarse hacia la calle 63 al oriente deberán continuar hacia el sur y posteriormente tomar la avenida calle 26.