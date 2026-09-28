Mon Laferte en Rock al Parque 2026: Día y hora exacta de su presentación

El Festival Rock al Parque 2026 celebra sus 30 años de historia por todo lo alto en Bogotá. Dentro de su variado y potente cartel internacional, uno de los shows más esperados por el público colombiano y latinoamericano es el de la multipremiada artista chileno-mexicana, Mon Laferte.

Si estás armando tu itinerario para no perderte ni un solo segundo de su presentación en el Parque Simón Bolívar, aquí te contamos el horario exacto, el día y el escenario en el que se presentará de forma totalmente gratuita.

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¿Cuándo y a qué hora exacta canta Mon Laferte?

Mon Laferte se presentará en Rock al Parque el domingo 11 de octubre de 2026, de 9:30 p. m. a 10:30 p. m.. La artista será la encargada de dar el gran cierre a la segunda jornada musical del festival en el Escenario Plaza, la tarima principal del evento.

Te recomendamos llegar con bastante anticipación a la zona de la Plaza, ya que antes de su show se presentará el bogotano Esteman (de 8:10 p. m. a 9:00 p. m.), por lo que el flujo de asistentes en este sector del parque será masivo durante las últimas horas de la noche.

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El repertorio de Mon Laferte en Bogotá

La icónica cantante regresa a la capital colombiana en un momento cumbre de su carrera artística. En esta edición especial de los 30 años de Rock al Parque, los fanáticos podrán disfrutar en vivo de los temas de su aclamado álbum "Femme Fatale", el cual fue publicado en el año 2025.

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Además de sus nuevas composiciones musicales, se espera que la artista deleite al público bogotano con sus éxitos globales de siempre, fusionando su característica propuesta de drama, rock alternativo, pop y sonidos latinoamericanos que la han consolidado como un referente obligatorio de la industria actual.

Recomendaciones para asistir al Escenario Plaza el domingo

Al ser un concierto programado para la noche en un festival de entrada libre, es indispensable que sigas estas pautas para asegurar una buena experiencia:



Estudia los accesos: El ingreso al Parque Metropolitano Simón Bolívar suele habilitarse desde temprano. Si tu prioridad absoluta es ver a Mon Laferte , procura ingresar al recinto a media tarde.

El ingreso al suele habilitarse desde temprano. Si tu prioridad absoluta es ver a , procura ingresar al recinto a media tarde. Prepárate para el clima: El clima nocturno de Bogotá en octubre suele ser frío y propenso a lluvias constantes. Lleva ropa abrigada y un impermeable impermeable cómodo.

El clima nocturno de Bogotá en octubre suele ser frío y propenso a lluvias constantes. Lleva ropa abrigada y un impermeable impermeable cómodo. Planea tu transporte de regreso: Dado que el concierto culmina a las 10:30 p. m., el transporte público de la ciudad (TransMilenio y buses zonales) operará con alta demanda, por lo que definir tu ruta de salida con anticipación te ahorrará contratiempos.

No dejes pasar la oportunidad de vivir una noche histórica junto a Mon Laferte en el cumpleaños número 30 del festival gratuito más grande de toda Latinoamérica. ¡Prepara tu agenda y disfruta de la música en vivo!