Hombre secuestra y luego acaba con la vida de su expareja; ella no quiso volver con él

La región de Florencia, en Italia, fue escenario el pasado 3 de septiembre de la muerte de Lorena Isceri y su expareja, Federico Vella, de 36 años. Las investigaciones preliminares de las autoridades apuntan a que el hecho se habría originado después de que la mujer se negara a retomar la relación con él.

De acuerdo con las indagaciones y los reportes oficiales, el incidente comenzó en el estacionamiento del lugar donde trabajaba Lorena Isceri. En ese sitio, Federico Vella la habría atacado por sorpresa, dejándola en estado de semiconsciencia.

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Posteriormente, el hombre la ató de pies y manos con bridas de plástico, la introdujo en el maletero de su automóvil y emprendió la huida antes de que llegaran las autoridades.



A pesar del ataque, la víctima logró recuperar el conocimiento mientras permanecía en el maletero. En ese momento, utilizó su teléfono celular para comunicarse con las autoridades y solicitar ayuda, lo que activó un operativo de búsqueda.

Sin embargo, el trayecto terminó antes de que los agentes pudieran intervenir para rescatarla. Federico Vella detuvo el vehículo sobre la estructura de un viaducto de la autopista A1, a la altura de Barberino di Mugello, en las afueras de Florencia.

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¿Qué más se conoció de la muerte de Lorena Isceri?

Las autoridades locales señalaron que, al llegar al lugar, presenciaron el momento en que Federico Vella sacó a la mujer del automóvil y la arrojó al vacío. Inmediatamente después, el hombre se lanzó desde la misma altura.

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Los paramédicos y equipos de rescate confirmaron posteriormente que ambos fallecieron como consecuencia de la caída.

Tras lo ocurrido, familiares de Lorena Isceri contaron que la mujer vivía bajo un constante temor por su expareja. Según sus allegados, Isceri había buscado refugio temporal en la vivienda de sus padres durante las semanas previas al hecho debido al miedo que sentía hacia Vella.

No obstante, la mujer se habría negado a interponer una denuncia formal ante las autoridades porque, según sus familiares, no quería perjudicar el futuro de su expareja.

Actualmente, la Fiscalía mantiene abierta la investigación del caso. Las autoridades trabajan en la recopilación de pruebas relacionadas con los posibles episodios previos de violencia y acoso que habría sufrido Lorena Isceri, con el objetivo de esclarecer el contexto que rodeó el crimen.

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Omicidio-suicidio sull’A1. Lorena Isceri, 47 anni

Questa sera, 3 settembre 2026, all’altezza di Barberino di Mugello, sull’autostrada A1.

Federico Vella, 36 anni, ex compagno, fiorentino come lei, si lancia dal cavalcavia. La Polizia stradale recupera il suo corpo. Durante le… pic.twitter.com/J24i9QON56 — precipitevolissimevolmente (@saures788) September 3, 2026

Il dolore della madre di Lorena Isceri, dopo la morte della figlia 45enne, lanciata da un viadotto sull’A1 dall’ex fidanzato che poi si è tolto la vita: "Mi aveva parlato di questa relazione, aveva paura, troppa paura" https://t.co/3Avlgydhbf pic.twitter.com/WE3UgMUwV9 — Sky tg24 (@SkyTG24) September 4, 2026