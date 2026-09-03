Hallan cuerpo sin vida de colombiana reportada desaparecida en México; un tatuaje fue clave

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, México, investiga si el cuerpo sin vida hallado en el municipio de Villa de Reyes corresponde a Tatiana Almanza, una ciudadana colombiana de 32 años que fue reportada como desaparecida.

Hasta el momento, no se ha podido establecer si el cuerpo corresponde a Tatiana debido al avanzado estado de descomposición. Por esta razón, las autoridades esperan los resultados de las pruebas de ADN para confirmar si se trata de la misma persona.

Puedes leer: Aparece VIDEO del sospechoso en muerte de Jonathan Meléndez; momentos antes de actuar



Ante esta situación, la fiscal del caso, María Manuela García Cázares, habló con el medio El Universal y confirmó que recibieron la alerta por la desaparición de Tatiana Almanza. “Se están llevando a cabo las pruebas periciales para establecer si efectivamente se trata de ella”, señaló la funcionaria, citada por medios mexicanos.



Sin embargo, se conoció que el cuerpo presenta un tatuaje en el brazo izquierdo con la palabra “JERÓNIMO”, una característica que coincidiría con la de Tatiana. Además, tendría otros tatuajes, entre ellos una figura de un ángel y la frase “MADE IN HELL”.

Este era el cartel de búsqueda de la colombiana de 32 años Tatiana Almanza Foto: imagen de redes sociales

Publicidad

Así fue la desaparición de Tatiana Almanza en México

El cuerpo fue encontrado durante la noche del martes 1 de septiembre en la zona de Villa de Reyes, específicamente a un costado de la carretera 80.

Publicidad

Según información de las autoridades, la última comunicación de Tatiana ocurrió el 25 de agosto de 2026, mientras que su último contacto habría sido en la capital de San Luis Potosí el 28 de agosto.

Puedes leer: Alerta en el Himalaya: El colapso oculto que desató la trágica inundación en Nepal

Además, las autoridades mencionan que la mujer era conocida en su ámbito laboral como “Gaby Russo” y trabajaba para el sitio web Boutique VIP.

¿Qué más se conoció de Tatiana Almanza?

La Fiscalía indicó que Tatiana no residía en San Luis Potosí. La mujer habría llegado recientemente desde Ciudad de México por motivos laborales, aunque las autoridades todavía investigan las circunstancias de su traslado y posterior desaparición.

Publicidad

La ficha de búsqueda difundida por esa organización también señaló que tenía cabello negro, largo y lacio; ojos grandes de color negro; cejas pobladas; nariz delgada; boca grande y labios gruesos.

Por su parte, la hermana de Tatiana Almanza, quien se encuentra en Colombia, mantiene comunicación con las autoridades mexicanas. La familia está a la espera de viajar a San Luis Potosí para realizar los trámites legales correspondientes una vez se conozcan los resultados de las pruebas de ADN.