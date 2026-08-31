Esta es la única casa que sobrevivió a las inundaciones en Nepal: un detalle clave la salvó

Nepal enfrenta uno de los desastres naturales más graves de su historia, al punto de que se han registrado más de 900 personas fallecidas. Pese a esto, se conoció el caso de una vivienda que logró permanecer en pie a pesar de las fuertes inundaciones que afectaron este territorio.

En redes sociales se viralizó un video de una casa de dos pisos y color verde que permaneció intacta, mientras que las inundaciones a su alrededor engulleron por completo varias construcciones vecinas. El hecho ocurrió en el distrito de Nuwakot, en Nepal.

Además, se conoció que al menos tres integrantes de una familia sobrevivieron al refugiarse en el balcón del segundo piso. Aunque el agua inundó con fuerza la primera planta y arrancó puertas y ventanas, la estructura general de la vivienda resistió.

Tras varias horas de angustia, rodeados por la corriente, la fuerza del agua disminuyó y la familia fue rescatada con vida. Por esta razón, la imagen de la vivienda se convirtió en un símbolo de supervivencia y esperanza.

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Good News,

Dear citizens of world,



All those were praying and worried about what happened to people in the Green House during the catastrophic Nepal Floods



The family and house survived the ordeal. pic.twitter.com/iElo4qXvBL — Woke Eminent (@WokePandemic) August 28, 2026

¿Por qué la ‘Casa Verde’ no se derrumbó en Nepal?

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Ante esta situación, varios usuarios en redes sociales comenzaron a preguntarse por qué la vivienda no se derrumbó pese a la fuerza de las inundaciones. La cuenta de X Architecture Presentation compartió una posible explicación sobre las características que habrían permitido que la casa resistiera.

Según explicó esta cuenta, la mayoría de las viviendas ubicadas en los valles del Himalaya nepalí están construidas con mampostería de piedra y no cuentan con hormigón armado.

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Aunque este tipo de construcciones puede soportar adecuadamente las cargas verticales, presenta una mayor vulnerabilidad frente a movimientos y presiones laterales, lo que puede provocar que sus paredes se deformen y posteriormente colapsen.

Asimismo, la publicación planteó que la ‘Casa Verde’ podría contar con una estructura de hormigón armado, cuyo esqueleto rígido habría permitido distribuir la fuerza del agua de una manera diferente. De esta forma, la presión lateral no recaería únicamente sobre los muros, sino que sería absorbida por la estructura y transmitida hacia los cimientos.

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“Barras de acero continuas unían las columnas, las vigas y los cimientos, formando un único esqueleto rígido”, explicó el usuario en un video publicado en X. Pese a esta explicación, hasta el momento no existe una evaluación técnica oficial que determine con certeza por qué esta vivienda logró soportar el impacto de las inundaciones.

Explanation into how this house survived Nepal flood. pic.twitter.com/DAHHG0BSyh — Architecture Presentation (@arcpresentation) August 30, 2026

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Balance de la situación en Nepal

La situación en Nepal continúa siendo crítica tras la riada registrada el pasado miércoles 26 de agosto, que dejó un saldo oficial de 903 personas fallecidas y 4.247 desaparecidas. Al sumar las cifras correspondientes a la región vecina del Tíbet, el balance general de la catástrofe asciende a 919 fallecidos y 4.793 personas sin localizar.

La cifra de desaparecidos aumentó tras incluir a 933 trabajadores de más de diez proyectos hidroeléctricos ubicados en las cuencas de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, así como a al menos 590 turistas extranjeros provenientes de 39 países.

Además, organizaciones internacionales han encendido las alarmas. UNICEF estima que alrededor de 17.000 niños se han visto afectados, mientras que ONU Mujeres advierte que más de 157.000 mujeres y niñas de los distritos de Rasuwa y Nuwakot enfrentan graves dificultades para acceder a servicios básicos y un elevado riesgo de violencia y trata.