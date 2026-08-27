Esta es la estatua sagrada que ‘sudó’ antes de la inundación en Nepal: ¿una advertencia?

En Nepal, la delgada línea entre la fe y la ciencia volvió a generar debate tras la reciente emergencia natural que afectó al país. En medio de la tragedia, una antigua creencia volvió a cobrar protagonismo, habitantes de la región aseguran que una de las deidades más veneradas de la zona habría mostrado señales antes de que ocurriera el desastre.

De acuerdo con la creencia popular en Nepal, la estatua de la diosa Palanchok Bhagwati tendría la capacidad de presagiar grandes catástrofes.

Los habitantes locales afirman que, antes de terremotos, inundaciones u otros desastres, la superficie de la imagen religiosa presenta humedad o gotas de agua, un fenómeno al que los creyentes denominan ‘sudor’.



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Creyentes aseguraron que la estatua habría mostrado estas señales dos días antes de que se desencadenara la actual tragedia, una coincidencia que volvió a alimentar las interpretaciones sobre el supuesto fenómeno. Sin embargo, no existe evidencia científica que demuestre que la humedad de la estatua pueda anticipar un desastre natural.

En la tradición hindú, Palanchok Bhagwati es considerada una manifestación de Durga y representa el poder femenino divino, la protección y la destrucción de las fuerzas del mal.

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Considerada “la hermana mayor de todas las Bhagwati” del país, su imagen, de aproximadamente un metro de altura, está tallada en una sola pieza de piedra negra y cuenta con 18 brazos, asociados con sus poderes de protección.

El templo dedicado a la deidad se encuentra en el distrito de Kavrepalanchok, a unos 42 kilómetros de Katmandú.

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Palanchok Bhagwati es la diosa de la creencia en Nepal Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué se sabe de la inundación en Nepal?

El distrito de Rasuwa, ubicado al norte de Nepal y en la frontera con el Tíbet, sufrió un gigantesco flujo de lodo y agua que destruyó viviendas, puentes y carreteras clave de la región.

Las investigaciones sobre el origen de la masiva riada apuntan a factores geológicos y climáticos. Las autoridades y organismos especializados evalúan si el desastre estuvo relacionado con el desbordamiento y desprendimiento de un fragmento de glaciar o con un deslizamiento de tierra.

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Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un deslizamiento de magnitud 5,2, cuyo origen se ubicó aproximadamente a 55 kilómetros al noroeste de Kodari. Además, el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) advirtió que los escombros arrastrados podrían formar represas naturales, lo que elevaría el riesgo de un segundo episodio catastrófico en caso de que estas estructuras cedan.

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Balance de la tragedia en Nepal

La Policía de Nepal elevó a 359 la cifra oficial de fallecidos por la masiva riada. Además, al menos 63 personas heridas reciben atención médica en hospitales de Katmandú, mientras que más de 826 continúan desaparecidas en territorio nepalí.

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La región es un destino de gran interés para el turismo internacional debido a sus paisajes montañosos del Himalaya. Sin embargo, sus estrechas carreteras de un solo carril dificultan el acceso de los equipos de rescate y atención de emergencias.

Según la Junta de Turismo de Nepal, al menos 644 turistas registrados continúan desaparecidos, 127 son ciudadanos nepalíes y 517 son extranjeros de distintas nacionalidades.

Para atender la emergencia, el Gobierno de Nepal mantiene desplegados a 7.400 efectivos de la Policía y el Ejército. Hasta el momento, las labores de búsqueda han permitido rescatar con vida a 445 personas, entre ellas 27 extranjeros.

No obstante, las persistentes lluvias y la inestabilidad de las laderas continúan dificultando las operaciones en el terreno.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026