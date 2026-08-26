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VIDEOS: Así se vivió el nuevo temblor en Colombia; ciudadanos salieron corriendo

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el epicentro del temblor registrado este miércoles 26 de agosto se ubicó en Los Santos, Santander.

Mapa sísmico del Servicio Geológico Colombiano mostrando el epicentro del temblor a la izquierda y transeúntes evacuando
En varios sectores del país muchas personas evacuaron por el temblor de 5.1
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @SGC y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 5,1 sacudió el territorio colombiano al mediodía de este miércoles 26 de agosto de 2026. El evento sísmico, registrado exactamente a las 11:45 de la mañana, tuvo su epicentro en el departamento de Santander y provocó evacuaciones preventivas en diferentes regiones del país, incluida Bogotá.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió el boletín oficial con las especificaciones del sismo. Aunque el reporte inicial estimó una magnitud preliminar de 5,4, los sistemas de medición posteriormente ajustaron la cifra a 5,1.

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El temblor tuvo una profundidad de 149 kilómetros, con coordenadas de 6,82° de latitud y -73,11° de longitud. De acuerdo con el organismo técnico, el epicentro se ubicó en el municipio de Los Santos, Santander, a corta distancia de otras poblaciones del departamento:

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  • Los Santos: 7 kilómetros.
  • Jordán: 10 kilómetros.
  • Zapatoca: 17 kilómetros.

¿Cómo fueron las evacuaciones por el temblor en Colombia?

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Debido a la intensidad del movimiento, el temblor fue percibido en diferentes ciudades y municipios del país. En Bogotá, la sacudida provocó la evacuación preventiva de numerosos edificios de oficinas y viviendas.

Asimismo, durante una jornada legislativa, varios congresistas evacuaron el Capitolio Nacional mientras se desarrollaba una sesión plenaria.

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A través de redes sociales y plataformas de mensajería, ciudadanos reportaron haber sentido el sismo en ciudades como Bucaramanga, Manizales, Cúcuta, Tunja y Ocaña, así como en municipios de la subregión del Catatumbo.

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Algunos videos compartidos en redes sociales mostraron la evacuación de diferentes edificaciones y la salida de ciudadanos hacia los puntos de encuentro establecidos para este tipo de emergencias.

Adicionalmente, la cuenta oficial del SGC recibió más de 800 interacciones de usuarios que reportaron la intensidad con la que percibieron el movimiento poco después de la publicación del boletín.

Este sismo se produjo en medio de una jornada de actividad sísmica en el país. El SGC informó que, durante las horas previas al movimiento de magnitud 5,1, se registraron otros eventos de menor magnitud. Entre ellos, seis sismos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles.

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Dos de estos movimientos tuvieron magnitudes de 3,1 y 3,0 y fueron localizados, respectivamente, en zonas de los departamentos de Santander y Chocó.

¿Por qué hay tantos temblores en Colombia?

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Colombia es un país sísmicamente activo debido a su configuración geológica y tectónica. El territorio se encuentra en una zona donde interactúan las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe, lo que genera movimientos sísmicos en diferentes regiones del país.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que una parte importante de esta actividad se concentra en el Pacífico, donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana. También existe actividad asociada con la interacción de la placa Caribe y, particularmente, con el Nido Sísmico de Bucaramanga.

Las cifras permiten dimensionar esta actividad, se estima que en Colombia pueden registrarse alrededor de 2.500 sismos al mes. Durante los 30 años de monitoreo de la Red Sismológica Nacional se han contabilizado cerca de 300.000 eventos sísmicos.

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