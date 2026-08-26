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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Así fue el momento en que una inundación arrasó Nepal; hay 400 desaparecidos

Así fue el momento en que una inundación arrasó Nepal; hay 400 desaparecidos

Un alud de agua y lodo provocó graves daños en Nepal y dejó más de 400 personas desaparecidas, según confirmaron las autoridades locales.

Collage muestra una potente corriente de agua e inundación afectando estructuras a la izquierda y un gran deslizamiento de tierra en la montaña en Nepal
Imágenes registraron la fuerza con la que la inundación repentina y los deslizamientos de tierra arrasaron zonas pobladas en Nepal
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Una inundación repentina de gran magnitud, registrada este miércoles 26 de agosto de 2026 en la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet, ha dejado un saldo preliminar de 18 personas fallecidas y cerca de 400 viajeros reportados como desaparecidos.

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La emergencia, provocada por una combinación de agua y lodo, se concentró principalmente en el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, y afectó de manera crítica a las localidades de Timure y Syapru Besi, así como al puesto de control fronterizo de Rasuwagadhi.

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De acuerdo con reportes de la Policía de Nepal, se han confirmado preliminarmente 18 personas fallecidas, una en Rasuwa, siete en Nuwakot, seis en Dhading y cuatro en Gorkha.

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Por su parte, la Junta de Turismo de Nepal informó que 384 viajeros figuran en el registro preliminar de personas desaparecidas. De esta cifra, 291 corresponden a ciudadanos extranjeros y 93 a nepaleses.

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Entre las nacionalidades de los turistas y peregrinos afectados se han identificado ciudadanos de India con más de 100 registros preliminares, Reino Unido, Estados Unidos, Malasia, Australia, Países Bajos y Sudáfrica.

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El flujo de visitantes en la zona responde habitualmente a las peregrinaciones con destino al monte sagrado Kailash Mansarovar, un importante santuario religioso ubicado en el territorio del Tíbet.

¿Qué daños dejó la inundación en un pueblo de Nepal?

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El desbordamiento del río Bhote Koshi arrasó con múltiples infraestructuras a su paso. El Departamento de Carreteras de Nepal constató la destrucción de al menos 27 puentes entre las regiones de Rasuwa y Dhading Galchhi. De ellos, 22 eran puentes de hormigón y cinco correspondían al tipo Bailey.

Entre las estructuras colapsadas se encuentra el Puente de la Amistad (Miteri Bridge), un paso aduanero clave que había sido reconstruido después de una inundación registrada en julio de 2025.

Asimismo, la corriente provocó graves daños en las instalaciones aduaneras de Rasuwagadhi, tres puestos de la Policía Fronteriza, vehículos y mercancías de importación y exportación. También resultaron afectados aproximadamente 42 kilómetros de la carretera que conecta Betrawati con Rasuwagadhi.

Hipótesis sobre la causa de la inundación

Especialistas del Centro Internacional para el Desarrollo Integral de las Montañas (ICIMOD) señalan que el desastre pudo haberse originado en una avalancha de hielo y rocas desprendida de un glaciar, la cual habría bloqueado temporalmente el cauce del río Lhende.

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La acumulación de agua habría provocado posteriormente la ruptura súbita de este dique natural, desencadenando una descarga masiva de agua y escombros hacia el río Bhote Koshi.

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Debido a que no se registraron precipitaciones intensas en Nepal antes de la crecida, las autoridades evalúan si un sismo de magnitud 4,4, registrado alrededor de las 8:37 a. m., hora local, pudo haber contribuido al desprendimiento del glaciar en el sector tibetano.

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La emergencia también afectó al territorio bajo control chino. Un fuerte deslizamiento de tierra y rocas golpeó directamente el puerto de Gyirong (Kerung), en el Tíbet, donde también se reportaron víctimas y personas desaparecidas. El presidente de China, Xi Jinping, ordenó la movilización de recursos estatales para agilizar las labores de rescate.

Por el lado nepalí, el Ejército Nacional dispuso 14 helicópteros para evacuar y buscar a las personas incomunicadas. Sin embargo, los altos niveles de agua y la inestabilidad del terreno montañoso han impedido el aterrizaje de aeronaves en localidades como Syapru Besi y Timure.

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