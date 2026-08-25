Colombiana habría sido capturada por tropas rusas tras quedar herida en Ucrania

Una colombiana identificada como Daniela Zapata Aguirre, oriunda de Medellín, habría sido capturada por tropas rusas luego de quedar herida durante los intensos combates registrados en la región de Zaporiyia, en Ucrania.

El caso comenzó a circular con fuerza en redes sociales después de que se difundieran imágenes atribuidas a un dron ruso.

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, la mujer se encontraba en las inmediaciones de Orekhov, una localidad ubicada en la región de Zaporiyia que ha sido escenario de enfrentamientos durante las últimas semanas.



Puedes leer: Soldado santandereano fallece en campo minado de Ucrania: "Cuiden a mi mamá"

Las imágenes mostrarían a una combatiente con uniforme militar mientras recibe instrucciones para dejar su arma y quitarse el casco antes de ser detenida.

Las versiones que acompañan el video aseguran que se trataría de Daniela Zapata Aguirre y que habría quedado lesionada en la zona antes de ser encontrada por las fuerzas rusas.

Publicidad

La identidad de la mujer también aparece mencionada en registros abiertos relacionados con extranjeros que han llegado a Ucrania. Un registro especializado la identifica como Daniela Zapata Aguirre, procedente de Medellín, y señala que habría llegado a Ucrania en 2025.

Publicidad

El material que se ha compartido en redes sociales es uno de los elementos que puso nuevamente el nombre de la colombiana en el centro de la conversación.

En la grabación se observa a una mujer con vestimenta militar ubicada en una zona de combate. Según los reportes que acompañan las imágenes, la combatiente habría resultado herida y posteriormente habría sido dejada atrás durante la retirada de sus compañeros.

La versión difundida señala que un dron ruso habría localizado a la mujer y que, después de recibir instrucciones, dejó el arma que llevaba y se quitó el casco antes de quedar bajo custodia.

Puedes leer: Soldado colombiano que murió en Ucrania dejó frío mensaje de advertencia: "Piénsenlo bien"

Medios que han informado sobre el caso han utilizado expresiones como “presunta captura” o “habría sido capturada”, debido a que varios detalles del episodio proceden de reportes difundidos en redes sociales y de fuentes vinculadas con el conflicto.

De hecho, una publicación especializada en seguimiento de combatientes extranjeros identifica a Daniela Zapata Aguirre con el indicativo “Mendez” y la ubica como una colombiana procedente de Medellín.

#CONFLICTO 🚨 Una colombiana identificada como Daniela Zapata Aguirre habría sido capturada por tropas rusas tras quedar lesionada y abandonada por sus compañeros en medio de intensos combates en la región de Zaporiyia, Ucrania, luego de que sus compañeros se retiraran del lugar.… pic.twitter.com/vHWzfEcoMt — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 25, 2026

Publicidad

¿Qué hacía una colombiana en la guerra de Ucrania?

El caso volvió a poner sobre la mesa la presencia de ciudadanos colombianos en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Desde el inicio de la guerra han aparecido diferentes reportes sobre colombianos que viajaron a la región para incorporarse a unidades militares. Algunos contaban con experiencia previa, mientras que otros habrían llegado atraídos por ofertas económicas.

Publicidad

En el caso de quienes fueron reclutados para combatir, han circulado versiones sobre salarios elevados y beneficios que habrían sido ofrecidos para viajar a la zona de conflicto. Sin embargo, las condiciones encontradas por algunos colombianos terminaron siendo muy diferentes a las expectativas iniciales.

