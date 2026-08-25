Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
CAMBIOS SEGURIDAD SOCIAL
CORTES DE AGUA
CÁMARAS DE FOTOMULTAS

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Colombiana habría sido capturada por tropas rusas tras quedar herida en Ucrania

Colombiana habría sido capturada por tropas rusas tras quedar herida en Ucrania

Daniela Zapata Aguirre, colombiana de Medellín, habría sido capturada por tropas rusas cerca de Orekhov, en Zaporiyia, Ucrania.

Daniela Zapata Aguirre colombiana que habría sido capturada en Ucrania
Daniela Zapata Aguirre, colombiana que habría sido capturada por tropas rusas en la región de Zaporiyia, Ucrania.
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Una colombiana identificada como Daniela Zapata Aguirre, oriunda de Medellín, habría sido capturada por tropas rusas luego de quedar herida durante los intensos combates registrados en la región de Zaporiyia, en Ucrania.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El caso comenzó a circular con fuerza en redes sociales después de que se difundieran imágenes atribuidas a un dron ruso.

Últimas noticias

una descarga eléctrica de un rayo sobre un fondo oscuro y la fotografía de una de las víctimas
Internacional

Madre e hija iban a entrar a su casa y un rayo las alcanzó; murieron a metros del papá

Escena del hallazgo del cuerpo de reconocida influencer en un viñedo, con el anillo utilizado para su identificación
Internacional

Hallan sin vida a reconocida influencer en un viñedo; tenía múltiples quemaduras

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, la mujer se encontraba en las inmediaciones de Orekhov, una localidad ubicada en la región de Zaporiyia que ha sido escenario de enfrentamientos durante las últimas semanas.

Puedes leer: Soldado santandereano fallece en campo minado de Ucrania: "Cuiden a mi mamá"

Las imágenes mostrarían a una combatiente con uniforme militar mientras recibe instrucciones para dejar su arma y quitarse el casco antes de ser detenida.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Las versiones que acompañan el video aseguran que se trataría de Daniela Zapata Aguirre y que habría quedado lesionada en la zona antes de ser encontrada por las fuerzas rusas.

Publicidad

La identidad de la mujer también aparece mencionada en registros abiertos relacionados con extranjeros que han llegado a Ucrania. Un registro especializado la identifica como Daniela Zapata Aguirre, procedente de Medellín, y señala que habría llegado a Ucrania en 2025.

Te puede interesar

una descarga eléctrica de un rayo sobre un fondo oscuro y la fotografía de una de las víctimas
Internacional

Madre e hija iban a entrar a su casa y un rayo las alcanzó; murieron a metros del papá

Profeta Simón reaparece con nuevo mensaje sobre la fe y la tristeza
Virales

Nuevo mensaje del ‘Profeta Simón’ dice que lo embarga la tristeza: "¿Qué esperan?"

Publicidad

El material que se ha compartido en redes sociales es uno de los elementos que puso nuevamente el nombre de la colombiana en el centro de la conversación.

En la grabación se observa a una mujer con vestimenta militar ubicada en una zona de combate. Según los reportes que acompañan las imágenes, la combatiente habría resultado herida y posteriormente habría sido dejada atrás durante la retirada de sus compañeros.

La versión difundida señala que un dron ruso habría localizado a la mujer y que, después de recibir instrucciones, dejó el arma que llevaba y se quitó el casco antes de quedar bajo custodia.

Puedes leer: Soldado colombiano que murió en Ucrania dejó frío mensaje de advertencia: "Piénsenlo bien"

Medios que han informado sobre el caso han utilizado expresiones como “presunta captura” o “habría sido capturada”, debido a que varios detalles del episodio proceden de reportes difundidos en redes sociales y de fuentes vinculadas con el conflicto.

De hecho, una publicación especializada en seguimiento de combatientes extranjeros identifica a Daniela Zapata Aguirre con el indicativo “Mendez” y la ubica como una colombiana procedente de Medellín.

Publicidad

¿Qué hacía una colombiana en la guerra de Ucrania?

El caso volvió a poner sobre la mesa la presencia de ciudadanos colombianos en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Desde el inicio de la guerra han aparecido diferentes reportes sobre colombianos que viajaron a la región para incorporarse a unidades militares. Algunos contaban con experiencia previa, mientras que otros habrían llegado atraídos por ofertas económicas.

Publicidad

En el caso de quienes fueron reclutados para combatir, han circulado versiones sobre salarios elevados y beneficios que habrían sido ofrecidos para viajar a la zona de conflicto. Sin embargo, las condiciones encontradas por algunos colombianos terminaron siendo muy diferentes a las expectativas iniciales.

Relacionados

Ucrania

Ejército Nacional

Viral