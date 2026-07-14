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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Los tres episodios de acoso que vivió Mayerly Olaya antes de morir; cliente se obsesionó

Los tres episodios de acoso que vivió Mayerly Olaya antes de morir; cliente se obsesionó

La Fiscalía General de la Nación reveló que la mujer sufrió durante varios meses una conducta de hostigamiento por parte de Óscar Giovanni Marulanda.

Collage muestra a la izquierda un retrato de Mayerly Olaya y a Óscar Giovanny Marulanda
Mayerly Olaya, quien perdió la vida en un hecho violento, junto a Óscar Giovanny Marulanda, señalado por las autoridades
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

Continúan conociéndose nuevos detalles sobre el ataque contra Rosa Mayerly Olaya, una joven de 27 años que perdió la vida el pasado domingo 12 de julio en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Los hechos ocurrieron hacia las 3:15 p. m. en un almacén de cadena ubicado en el centro comercial Mercurio, donde Mayerly Olaya trabajaba desde hacía aproximadamente cinco años.

Según el reporte de las autoridades, el presunto agresor ingresó al establecimiento y abordó a la mujer mientras cumplía con su jornada laboral. Posteriormente, presuntamente la atacó en repetidas ocasiones.

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Mujer perdió la vida en Homecenter de Soacha a manos de acosador; es su excompañero

Aunque la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Cardiovascular de Soacha, falleció poco después debido a la gravedad de las cuatro heridas que sufrió durante la agresión.

Gracias a los testimonios de personas que presenciaron los hechos y a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, la Policía Metropolitana de Soacha capturó en flagrancia al presunto responsable, identificado como Óscar Giovanny Marulanda.

Primer plano en blanco y negro del rostro de Mayerly Olaya mirando hacia la cámara
Mayerly Olaya perdió la vida tras sufrir un ataque al interior de un Homecenter.
Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Cuáles fueron los episodios de acoso que vivió Mayerly Olaya antes de perder la vida?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el presunto hostigamiento comenzó en febrero de este año, cuando Marulanda conoció a la víctima en su lugar de trabajo. Según el ente acusador, el hombre le manifestó su interés en iniciar una relación sentimental, pero la propuesta fue rechazada por Olaya.

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A partir de ese momento, la Fiscalía sostiene que el procesado habría iniciado un patrón de persecución, hostigamiento e intimidación que se extendió durante varios meses.

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La investigación señala que la situación llegó a tal punto que, en al menos dos oportunidades, la Policía Nacional tuvo que acompañar a la joven desde su lugar de trabajo hasta su residencia para evitar que fuera seguida por el señalado agresor.

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Asimismo, la Fiscalía documentó que los días 10 de mayo y 5 de junio, el procesado se presentó en las viviendas de la madre y del excompañero sentimental de la víctima con el propósito de buscarla y, presuntamente, intimidarla.

Tras su captura, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca imputó a Óscar Giovanny Marulanda el delito de feminicidio agravado. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

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Con base en los elementos materiales probatorios presentados por el ente investigador, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

Por su parte, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez 'Perico', pidió que se aplique "todo el peso de la ley" en este caso y reiteró que en el municipio no habrá tolerancia frente a la violencia contra las mujeres.

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