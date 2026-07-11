Revelan fachada de local clandestino donde falleció Adriana Manotas tras cirugía plástica

Bogotá se encuentra conmocionada tras conocerse los detalles sobre el lugar donde Adriana Manotas, una mujer de 52 años, perdió la vida luego de someterse a un procedimiento estético.

Lo que parecía ser una intervención para mejorar su apariencia terminó en una tragedia que pone nuevamente sobre la mesa el peligro de las denominadas "clínicas de garaje".

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De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría Distrital de Salud y la Policía Metropolitana, el establecimiento ubicado en la localidad de Puente Aranda, específicamente en el barrio Muzú, no era lo que aparentaba ser.



Aunque en su interior se realizaban cirugías complejas como liposucciones, el inmueble estaba registrado comercialmente como una peluquería.

¿Cómo funcionaba la clínica clandestina donde operaron a Adriana Manotas?

Si pasaras por el frente del edificio en el barrio Muzú, nunca sospecharías lo que ocurría adentro. Las autoridades comprobaron que el sitio no tenía avisos que lo identificaran como una clínica o centro médico habilitado.

Según los reportes, esa apariencia de vivienda u oficina habría servido para ocultar las operaciones ilegales que allí se realizaban.

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La inspección técnica reveló datos aún más preocupantes:

Falta de habilitación: El lugar no contaba con los permisos necesarios de la Secretaría de Salud para prestar servicios médicos ni realizar cirugías.

Personal no calificado: Se descubrió que la representante legal del establecimiento no figura como talento humano habilitado en salud, lo que significa que no estaba autorizada para practicar este tipo de intervenciones quirúrgicas.

Manejo de residuos: Algunos vecinos del sector relataron que era frecuente ver cómo retiraban residuos biológicos del inmueble en vehículos especializados, una señal clara de que la actividad médica era constante a pesar de la fachada de peluquería.

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¿Qué pasó con Adriana Manotas en el centro estético de Puente Aranda?

Adriana ingresó al inmueble aproximadamente a las 6:00 de la mañana del pasado viernes para someterse a una liposucción.

Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento controlado se transformó en una emergencia crítica. Horas después de iniciar la intervención, la mujer de 52 años comenzó a presentar complicaciones graves de salud.

En un video de seguridad que ya está en manos de las autoridades, se observa el momento en que Adriana fue sacada del lugar por su propia pareja en un estado crítico.

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Fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano, pero lamentablemente los médicos no pudieron hacer nada para salvarla. Se confirmó que su fallecimiento fue producto de un paro cardiorrespiratorio fulminante.

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Este caso ha encendido las alarmas, pues se suma a otros incidentes recientes de muertes en quirófanos clandestinos de la capital.

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación, junto con la Policía y las autoridades de salud, lideran la investigación para determinar responsabilidades penales.

El objetivo es identificar a todas las personas que participaron en la cirugía de Adriana y verificar si otros pacientes corrieron la misma suerte en ese lugar clandestino.