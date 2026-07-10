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Aparece video en el que sacan a Adriana Manotas de supuesta estética, ¿iba sin vida?

Un video de una cámara de seguridad mostró cómo fue el traslado de Adriana Manotas tras presentar complicaciones luego de una cirugía estética en Bogotá. Medicina Legal establecerá las circunstancias de su fallecimiento.

Video de los últimos minutos de Adriana Manotas tras cirugía estética
Video de los últimos minutos de Adriana Manotas tras cirugía estética
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de jul, 2026

Un nuevo video se convirtió en una de las principales piezas de investigación alrededor del caso de Adriana Manotas, la mujer que falleció luego de presentar complicaciones tras una cirugía estética en Bogotá.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad y difundidas en redes sociales, muestran parte de los minutos previos a su llegada a un centro asistencial.

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El registro ha despertado numerosas preguntas porque evidencia la forma en la que fue trasladada desde el establecimiento donde habría sido intervenida hasta un vehículo particular.

Mientras el video continúa siendo analizado, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer qué ocurrió dentro de la supuesta estética que también era conocida como una peluquería y reconstruir paso a paso la atención que recibió la paciente.

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Hasta el momento, la información oficial indica que será Medicina Legal la entidad encargada de determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer aspectos fundamentales dentro del proceso investigativo.

Adriana Manotas murió tras una cirugía estética en Muzú
/Foto: IA

¿Qué muestra el video del caso de Adriana Manotas?

Las imágenes corresponden a una cámara de seguridad ubicada en inmediaciones del establecimiento donde Adriana Manotas habría sido atendida, en el barrio Muzú, localidad de Puente Aranda.

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En el video se observa cómo varias personas salen del inmueble y, segundos después, preparan un vehículo particular para realizar el traslado de la mujer.

Posteriormente, entre varias personas la cargan y la acomodan dentro del carro con el propósito de llevarla a un centro médico.

Según la información conocida hasta ahora, su pareja habría llegado al lugar para recogerla, mientras otras personas colaboraron en el traslado hacia la clínica donde finalmente recibió atención médica.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el desplazamiento no se realizó en una ambulancia, situación que ahora también hace parte de las verificaciones adelantadas por las autoridades.

¿De qué murió Adriana Manotas?

Aunque el video ha generado múltiples interpretaciones en redes sociales, las autoridades no han confirmado en qué condición se encontraba Adriana Manotas al momento de salir del establecimiento.

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Precisamente por ello, Medicina Legal será la entidad encargada de determinar científicamente las circunstancias del fallecimiento, así como otros aspectos relevantes para la investigación.

Hasta ahora, la información conocida señala que la mujer habría presentado un paro cardiorrespiratorio, pero ese dato hace parte del proceso de verificación que continúa desarrollándose.

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Después de conocerse el caso, la Alcaldía de Bogotá, la Policía, la Sijín y las secretarías de Salud y Gobierno realizaron una inspección en el establecimiento.

Según informó la administración distrital, durante la diligencia fueron encontradas varias irregularidades.

La Alcaldía indicó que el lugar no contaba con registro oficial ni autorización para prestar servicios de salud, además de señalar que la representante legal "no está habilitada legalmente como talento humano en salud", de acuerdo con el comunicado oficial.

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