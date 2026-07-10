Condenan a la Policía por muerte de Dilan Cruz; hay una orden estricta

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la responsabilidad de la Policía Nacional por la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, el joven de 18 años que falleció tras resultar herido durante las manifestaciones del Paro Nacional de noviembre de 2019.

En su decisión, la corporación calificó el caso como una grave violación de los derechos humanos y concluyó que existió una falla en el servicio por parte de la institución.

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Cabe recordar que Dilan Cruz participaba en una jornada de protesta en el centro de Bogotá el 23 de noviembre de 2019. En la intersección de la calle 19 con carrera 4 recibió un impacto en la cabeza causado por una munición tipo bean bag, disparada por un agente del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).



El joven falleció dos días después, el 25 de noviembre, fecha en la que estaba prevista su graduación como bachiller. Desde entonces, su caso se convirtió en un referente del debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía durante las manifestaciones.

Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue la conclusión de que la Policía Nacional incurrió en una falla en el servicio. Según el Tribunal, la institución clasificó de manera errónea la munición utilizada como un arma "menos letal", sin informar adecuadamente a sus uniformados sobre el riesgo de causar lesiones mortales.

Falleció Dilan Cruz, joven que resultó herido por un agente del Esmad Murió Dilan Cruz / Foto: Suministrada

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¿Cuál fue la decisión del Tribunal por la muerte de Dilan Cruz?

Para la corporación, esa falta de información técnica impidió que el agente evaluara correctamente el uso de la fuerza bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad.

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Asimismo, el fallo señala que las pruebas recaudadas no demostraban la existencia de un escenario de violencia que justificara el empleo de un arma con potencial letal contra los manifestantes.

En ese sentido, el Tribunal reiteró la protección constitucional del derecho a la protesta y concluyó que el hecho de que Dilan Cruz hubiera devuelto algunos gases lacrimógenos lanzados por el ESMAD no justificaba el uso de una munición con capacidad de causar la muerte.

Por esta razón, la corporación descartó la existencia de una concurrencia de culpas y mantuvo la responsabilidad plena de la Policía Nacional.

Como medida de reparación integral, el Tribunal ordenó el pago de indemnizaciones por más de 919 millones de pesos a favor de la madre, los hermanos y el abuelo de Dilan Cruz.

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Además de la compensación económica, la sentencia dispuso una medida de reparación simbólica, el director general de la Policía Nacional deberá liderar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer disculpas oficiales a la familia del joven.