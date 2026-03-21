Murió la hermana de Dylan Cruz; sufrió grave accidente y pedían oraciones por ella

Un nuevo episodio de dolor golpea a la familia de Dylan Cruz, luego de que se confirmara la muerte de su hermana menor, quien permanecía hospitalizada tras un grave accidente de tránsito ocurrido en Bogotá el pasado 20 de marzo.

La joven había sido trasladada de urgencia a la Clínica Medical, ubicada en la localidad de Kennedy, donde permaneció varios días bajo atención médica intensiva debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

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Desde el momento en que se conoció el accidente, la situación generó preocupación entre sus familiares y allegados. Su hermano, Denis Cruz, había utilizado sus redes sociales para dar a conocer el estado de salud de la joven, describiendo un panorama crítico y pidiendo apoyo a quienes pudieran acompañarlos con mensajes y oraciones.

En uno de los videos publicados, Denis explicó que su hermana tenía varias partes del cuerpo comprometidas, lo que mantenía en alerta a todo su entorno cercano. Las imágenes y palabras rápidamente se difundieron, generando una ola de solidaridad entre usuarios que seguían de cerca la evolución del caso.

Pedían oraciones por salud de hermana menor de Dylan Cruz

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Pedían oraciones por salud de hermana menor de Dylan Cruz

Horas antes de que se confirmara la noticia, el mismo Denis había compartido un mensaje que reflejaba la angustia que atravesaba. En esa publicación, dejó ver la carga emocional que enfrentaba la familia, recordando situaciones difíciles del pasado y expresando el temor de vivir nuevamente un momento similar.

Finalmente, en las últimas horas se confirmó el fallecimiento de la joven, lo que generó una nueva reacción en redes sociales. Denis volvió a pronunciarse, esta vez con un mensaje de despedida acompañado de una imagen junto a su hermana.

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El caso ha despertado múltiples muestras de apoyo por parte de amigos, conocidos y ciudadanos que han seguido la historia desde que se conoció el accidente.

Mientras tanto, las autoridades continúan adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente de tránsito que dejó a la joven gravemente herida. Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre lo sucedido, por lo que se espera que en los próximos días se conozcan más avances.