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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Juancho de la Espriella reaparece tras operación y revela duro momento: "Muchísimo dolor”

Juancho de la Espriella reaparece tras operación y revela duro momento: "Muchísimo dolor”

El acordeonero rompió el silencio tras su hospitalización y a través de sus redes sociales, relató detalles de su intervención médica y el dolor que ha enfrentado en los últimos días.

Juancho de La Espriella habla de su proceso de recuperación tras cálculos renales
Juancho de La Espriella, acordeonero colombiano
Foto: Instagram @jmdelaespriella
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de mar, 2026

Juancho de la Espriella, reconocido acordeonero colombiano, volvió a aparecer públicamente para hablar sobre su estado de salud tras haber sido hospitalizado de urgencia en Bogotá. La noticia había generado gran preocupación entre sus seguidores, quienes se mantuvieron atentos a cualquier actualización sobre el artista.

La causa de su hospitalización se debió a un cuadro de dolor abdominal intenso que alertó a su equipo médico y lo llevó a ser ingresado en un centro asistencial de la capital.

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¿De qué fue operado Juancho de la Espriella?

En un video publicado en sus redes sociales, Juancho explicó que la situación comenzó tras su regreso de una gira por Estados Unidos, donde acompañó a Silvestre Dangond en diferentes presentaciones.

“Ya me operaron, gracias a Dios. Venía con un problema de cálculo en los riñones, regresando de mi gira con Silvestre en Estados Unidos. Yo tenía un catéter puesto, se infectó, por la infección me internaron en Bogotá. Pasé tres días con muchísimo dolor, nunca había sentido tanto dolor en mi vida... me lo controlaron en la Reina Sofía, a quienes agradezco su atención y dedicación”, detalló el músico, dejando claro la magnitud del malestar que pasó durante su hospitalización.

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El acordeonero resaltó que la intervención quirúrgica fue un éxito y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación. “Hoy me operaron, me sacaron el cálculo, fue un éxito y estoy en recuperación”, puntualizó, indicando que se siente mucho mejor gracias a la atención de los especialistas y al respaldo de sus fanáticos.

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Además, destacó que los mensajes de apoyo recibidos durante estos días fueron fundamentales para mantenerse positivo y motivado en su recuperación.

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Juancho de la Espriella explicó que, a pesar del dolor intenso y la preocupación que generó el ingreso al hospital, su estado se mantuvo estable mientras se sometía al procedimiento médico.

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El músico enfatizó que su prioridad ahora es recuperarse completamente para poder volver a tocar acordeón y retomar sus presentaciones en vivo, que tanto disfruta y que lo han consolidado como una de las figuras más queridas del vallenato en Colombia.

El cantante también aprovechó para agradecer públicamente al personal médico que lo atendió, resaltando la dedicación y profesionalismo del equipo de la Clínica Reina Sofía. Su relato no solo tranquilizó a sus seguidores, sino que permitió conocer de primera mano los detalles de la intervención y los cuidados posteriores que debe seguir.

Juancho, con su característica cercanía y sinceridad, ofreció un mensaje de tranquilidad y esperanza, asegurando que pronto estará de regreso con su acordeón y su música, listos para alegrar nuevamente a sus seguidores.

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