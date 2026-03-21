La Kalle Dilan Cruz
Dilan Cruz
Dilan Cruz: joven de 18 años convertido en símbolo de las protestas en Colombia. Falleció por un disparo del ESMAD en 2019.
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Mamá de Dilan Cruz tras el fallecimiento de su hija menor: “Dios, devuélveme a mi hija”
La mamá de Dilan Cruz reaccionó con un mensaje tras confirmarse la muerte de su hija menor en Bogotá. Su comentario generó conmoción en redes.
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Dolorosas palabras por fallecimiento de hermana de Dilan Cruz: “No me da la vida”
Denis Cruz reaccionó tras el fallecimiento de su hermana menor en Bogotá. Su mensaje en redes generó conmoción luego del accidente de tránsito.
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Murió la hermana de Dilan Cruz; sufrió grave accidente y pedían oraciones por ella
Se confirmó el fallecimiento de la hermana de Dilan Cruz en Bogotá tras un accidente de tránsito. Permanecía hospitalizada en estado crítico en Kennedy.