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La Kalle  / Dilan Cruz

Dilan Cruz

Dilan Cruz: joven de 18 años convertido en símbolo de las protestas en Colombia. Falleció por un disparo del ESMAD en 2019.

  • Mamá de Dilan Cruz tras el fallecimiento de su hija meno
    Mamá de Dilan Cruz tras el fallecimiento de su hija meno
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Mamá de Dilan Cruz tras el fallecimiento de su hija menor: “Dios, devuélveme a mi hija”

    La mamá de Dilan Cruz reaccionó con un mensaje tras confirmarse la muerte de su hija menor en Bogotá. Su comentario generó conmoción en redes.

  • Dolorosas palabras por muerte de hermana de Dilan Cruz
    Dolorosas palabras por muerte de hermana de Dilan Cruz
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Dolorosas palabras por fallecimiento de hermana de Dilan Cruz: “No me da la vida”

    Denis Cruz reaccionó tras el fallecimiento de su hermana menor en Bogotá. Su mensaje en redes generó conmoción luego del accidente de tránsito.

  • Murió la hermana de Dilan Cruz
    Murió la hermana de Dilan Cruz
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Murió la hermana de Dilan Cruz; sufrió grave accidente y pedían oraciones por ella

    Se confirmó el fallecimiento de la hermana de Dilan Cruz en Bogotá tras un accidente de tránsito. Permanecía hospitalizada en estado crítico en Kennedy.

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