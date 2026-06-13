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Extraña muerte de escolta de reconocido concejal; falleció luego de terminar su turno

El integrante del equipo de seguridad de Fernando López fue hallado en delicado estado de salud y posteriormente falleció en Bogotá.

Escolta de Fernando López perdió la vida después de su turno de trabajo
Extraña muerte de escolta de reconocido concejal; falleció luego de terminar su turno
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de José Alquiber Ortiz, integrante del esquema de protección del concejal de Bogotá, Fernando López. El escolta perdió la vida en un centro asistencial luego de haber permanecido desaparecido por más de un día en circunstancias que son materia de investigación judicial.

El rastro del funcionario se perdió el pasado 10 de junio de 2026, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, justo después de finalizar su jornada laboral habitual. Sin embargo, al no regresar a su hogar ni reportarse con sus allegados, se inició una búsqueda que se extendió por 36 horas, en diferentes puntos que frecuentaba el escolta.

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Finalmente, el escolta fue localizado en un estado de salud crítico y trasladado de urgencia a un centro médico para recibir atención especializada. A pesar de los esfuerzos del personal de salud por estabilizarlo y salvar su vida, José Alquiber falleció, lo que abrió una investigación para poder aclarar lo ocurrido y dar con los responsables.

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Una de las principales líneas de investigación que manejan las autoridades sugiere que el escolta pudo haber sido víctima de una intoxicación con escopolamina. Según declaraciones del concejal López, están indagando para saber si fue a raíz de un paseo millonario o de un robo que sufrió José momentos después de la jornada laboral.

¿Qué más se conoció del fallecimiento del escolta de Fernando López?

Por otro lado, el concejal fue enfático en solicitar celeridad a los organismos competentes para esclarecer los hechos. Al punto que le pidió al Secretario de Seguridad y a la Policía Nacional que se realice un seguimiento para identificar el recorrido de la víctima y capturar a los responsables.

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Fernando López expresó su profundo dolor y rechazo ante lo sucedido a través de un comunicado oficial. "Nos duele profundamente la partida de José. Fue un compañero, una persona comprometida que durante dos años estuvo al servicio de nuestra seguridad", manifestó el concejal.

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Por ahora, las autoridades trabajan para establecer las causas exactas del deceso y reconstruir lo sucedido durante las horas en que José Ortiz Moreno permaneció desaparecido. Mientras que la familia de la víctima y el equipo del Concejo de Bogotá esperan que los responsables sean llevados ante la justicia y que el caso no quede en la impunidad.

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