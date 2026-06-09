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Mujer pierde la vida después de un procedimiento estético en un apartamento en Bogotá

Tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la responsable fue condenado por la justicia ordinaria.

Katherine Zuleta aceptó su culpa por el fallecimiento de un paciente
Mujer pierde la vida después de un procedimiento estético en un apartamento en Bogotá
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

Continúan apareciendo casos de personas que fallecen por procedimientos estéticos en Bogotá. Katherine Zuleta Castilla fue condenada a ocho años y ocho meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en la muerte de una paciente durante un procedimiento realizado en condiciones precarias en el sur de Bogotá, en una de estas clínicas.

Se conoció que ,los hechos ocurrieron el 17 de mayo de 2023, cuando la víctima acudió a un apartamento ubicado en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital. Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la intervención se llevó a cabo en un entorno improvisado que no contaba con los protocolos técnicos ni sanitarios.

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Pese a esta situación, la paciente decidió confiar en Katherine Zuleta, quien procedió con la intervención invasiva sin prever las consecuencias fatales que se desencadenaría poco después. De igual forma, se conoció que la chica no tenía ninguna formación académica, ni profesional para efectuar procedimientos estéticos de esta naturaleza.

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Aun siendo consciente de sus limitaciones académicas y profesionales, la mujer decidió continuar con la actividad irregular. Durante el desarrollo de la supuesta cirugía, la paciente perdió el conocimiento de forma repentina y sin posibilidad de reacción.

Katherine Zuleta aceptó los cargos en su contra
Katherine Zuleta aceptó los cargos en su contra
Foto: imagen tomada de la Fiscalía General de la Nación

¿Qué más hizo Katherine Zuleta por su paciente?

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Una vez que la paciente de Katherine Zuleta fue trasladada de urgencia a un centro asistencial; los médicos confirmaron que la mujer ingresó sin signos vitales. Tiempo después se conoció que el deceso fue provocado por perforaciones en el pulmón derecho y en el corazón, sumado a un neumotórax traumático.

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Estas heridas fueron ocasionadas por el uso negligente de un elemento cortopunzante durante el procedimiento clandestino.Por lo cuál, ante esta situación, Katherine Zuleta decidió suscribir un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por un juez penal de conocimiento.

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La conducta fue tipificada como homicidio simple bajo la modalidad de dolo eventual. Esta figura jurídica se aplica cuando el autor, aunque no busca directamente la muerte de la persona, conoce el riesgo mortal de sus actos y decide continuar de todas formas, por lo cuál Katherine según las autoridades estará pagando alrededor de 8 años en un centro penitenciario.

Recordemos que esta situación se suma a los diferentes procedimientos que se están realizando en Bogotá, tras lo ocurrido con la estilista de 52 años, Yulixa Toloza, además que este sábado 6 de junio se presentó la clausuara de uno de estos sitios.

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