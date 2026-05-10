Fuerte olor llevó a la Policía a descubrir lo que pasaba en una casa en Bogotá

El pasado viernes 8 de mayo de 2026, lo que comenzó como la atención de una riña doméstica en el suroccidente de Bogotá, se transformó en uno de los golpes más contundentes contra el microtráfico en la localidad de Bosa, al punto que se lograron dos capturas y el decomiso de un cargamento masivo de estupefacientes.

Los hechos ocurrieron en el barrio San Pedro Sur. Patrulleros adscritos a la Estación de Policía de Bosa acudieron rápidamente a una vivienda tras recibir una alerta por una fuerte disputa y un grito de auxilio que provenía del interior del inmueble. Sin embargo, al llegar al sitio, la puerta se encontraba abierta.

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Una vez dentro de la casa, la naturaleza del operativo cambió drásticamente. El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, mencionó que hubo un olor penetrante y característico de sustancias ilícitas llamó la atención de los uniformados.



¿Qué fue lo qué encontraron la Policía Metropolitana de Bogotá?

Al proceder con la inspección del cuarto, la Policía encontró una escena sorprendente: numerosos bloques envueltos cuidadosamente en papel vinipel. Tras realizar el pesaje y la verificación, las autoridades confirmaron el hallazgo de muchas sustancias psicoactivas, por lo cuál Chauta subrayó la importancia de este operativo.

El teniente coronel Chauta subrayó la importancia de este resultado y afirmó que: "se logra la incautación de este importante cargamento que iba a ser distribuido y comercializado en todas las zonas de la localidad de Bosa". Este decomiso representa una afectación directa a las finanzas de las redes de microtráfico de la zona.

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De igual forma, en el lugar de los hechos fueron capturados un hombre y una mujer de nacionalidad extranjera. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Un detalle relevante revelado por la Policía es el historial delictivo del hombre detenido. Según los registros, este individuo ya contaba con antecedentes penales por delitos de hurto, violencia intrafamiliar, concierto para delinquir, entre otros.

Finalmente, se conoció que en la localidad de Bosa, la Policía ya reporta más de 300 capturas por diversos delitos. Esto, mientras las autoridades invitan a la ciudadanía a seguir utilizando los canales de denuncia para reportar cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana en Bogotá.