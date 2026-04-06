Nueva sucia modalidad de robo ya deja víctimas en Bogotá; usan excremento

En los últimos días las autoridades mencionaron que la delincuencia en Bogotá no da tregua, esto tras revelar una nueva modalidad de hurto, que utiliza el engaño con excremento de perro, situación que encendió las alarmas entre los comerciantes de la capital, especialmente en la localidad de Kennedy.

Tanto es así que esta táctica, fue captada recientemente por cámaras de seguridad, en donde se demuestra la planificación por los amigos de los ajeno, esto con el fin de sacar millonarias en cuestión de segundos y sin necesidad de recurrir a la violencia directa contra las personas.

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De igual forma, se conoció que el "modus operandi" se basa en la manipulación psicológica y la distracción estratégica. La operación comienza cuando un grupo de tres mujeres ingresa a un establecimiento comercial y con una actitud aparentemente amable o de preocupación, alertan al empleado sobre un excremento de perro cerca del local.



Para hacer el relato más creíble, las mujeres insisten en el mal olor y el aspecto desagradable del lugar, llegando incluso a ofrecerse para ayudar con la limpieza. Bajo esta presión social y el deseo de mantener el negocio en condiciones óptimas, el trabajador accede a abandonar su puesto. Si quieres ver esta modalidad de hurto haz click acá.



¿Cómo ocurre esta modalidad de robo con excremento de perro?

Sumado a esto, se conoció que el momento crítico ocurre cuando la empleada sale del local, ante esto, mientras las tres mujeres la rodean estratégicamente, utilizando sus cuerpos como una barrera humana para bloquear la visibilidad hacia el interior, esto mientras dos personas se encuentran esperandolas.

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Durante las cámaras de seguridad se puede evidenciar como uno de los sujetos ingresa rápidamente y accede a la caja registradora. El primer caso registrado de esto ocurrió en la avenida Ciudad de Cali con calle 44 sur, donde los delincuentes lograron sustraer cerca de $6 millones de pesos en efectivo y objetos de valor como teléfonos celulares.

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A pesar de la sofisticación de estos nuevos métodos, las cifras oficiales de la Alcaldía de Bogotá indican una tendencia positiva en la seguridad del sector comercial. Según los registros distritales, el hurto a comercios ha experimentado una caída drástica del 74,8 %, pasando de 1.795 casos en 2025 a solo 453 en lo que va de 2026.



Recomendaciones para comerciantes

Las autoridades y expertos en seguridad sugieren a los dueños de negocios no bajar la guardia ante incidentes que parezcan menores. Para evitar caer en esta modalidad, se recomienda:

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