Adulto mayor con demencia está desaparecido tras extraviarse en centro comercial de Bogotá

En la tarde del 31 de marzo de 2026 se perdió el rastro de Fabio Avella, un adulto mayor de 73 años, quien se extravió al interior del centro comercial Centro Mayor, en el sur de Bogotá, hacia las 6:30 p.m.

Según información entregada por sus familiares, el hombre no portaba documentos de identidad ni celular al momento de su desaparición, lo que ha dificultado su ubicación.



Además, presenta antecedentes médicos de demencia, una condición que aumenta el riesgo en este tipo de situaciones.

Al momento de su desaparición, Fabio Avella vestía un saco verde con franjas horizontales claras y una camiseta azul debajo, tal como se observa en la imagen suministrada. También llevaba un pantalón beage. Su apariencia corresponde a un hombre de contextura media, cabello corto canoso y rostro serio.

Tras notar su ausencia, allegados iniciaron una búsqueda inmediata dentro del centro comercial y en sus alrededores, recorriendo diferentes zonas del sector sin obtener resultados positivos hasta el momento.

Adulto mayor desaparecido en Bogotá

¿A qué número comunicarse?

La familia hace un llamado urgente a la ciudadanía para que, en caso de tener información sobre su paradero o haberlo visto, se comuniquen de inmediato con las autoridades o den aviso a sus seres queridos.

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La condición de salud del adulto mayor hace que cada minuto sea clave para encontrarlo sano y salvo. Si tiene información puede comunicarse con las autoridades o al número 304 3291115.