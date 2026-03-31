Sube la gasolina en Colombia desde el 1 de abril: así queda el nuevo precio por ciudades

El precio de la gasolina en Colombia vuelve a moverse y esta vez con un incremento que se sentirá en el bolsillo. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) confirmó que desde este miércoles 1 de abril de 2026 entra en vigencia un nuevo ajuste en los combustibles.

El aumento promedio será de 375 pesos por galón de gasolina, mientras que el diésel también tendrá una variación, aunque menor, con un incremento cercano a los 81 pesos por galón.

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Este ajuste llega en plena temporada de Semana Santa, un momento en el que tradicionalmente aumenta la movilidad en las carreteras del país.

Con este nuevo movimiento, los precios por ciudades quedan definidos de la siguiente manera:

Bogotá : $15.891

: $15.891 Medellín: $15.811

Cali : $15.900

: $15.900 Barranquilla : $15.524

: $15.524 Cartagena : $15.481

: $15.481 Montería : $15.731

: $15.731 Bucaramanga : $15.649

: $15.649 Villavicencio : $15.991

: $15.991 Pereira : $15.836

: $15.836 Manizales : $15.864

: $15.864 Ibagué : $15.805

: $15.805 Pasto : $13.487

: $13.487 Cúcuta: $13.865

Las diferencias entre ciudades responden a factores logísticos como el transporte del combustible y la cercanía a puntos de distribución. Sin embargo, el ajuste es generalizado y mantiene la tendencia de incrementos que se han venido registrando en los últimos meses.

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Uno de los sectores que más siente este tipo de variaciones es el transporte, tanto de carga como de pasajeros. El aumento en los combustibles suele trasladarse a otros costos, especialmente en la cadena de abastecimiento, lo que termina impactando el valor final de productos básicos en diferentes regiones.

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Detrás de este ajuste hay un factor clave: el comportamiento del petróleo a nivel internacional. En el caso colombiano, el referente principal es el Brent, cuyo precio ha tenido una fuerte variación en lo corrido del año. Pasó de rondar los 60 dólares a inicios de 2026 a niveles cercanos a los 96 dólares, e incluso ha superado la barrera de los 100 dólares en algunos momentos.

Precio de la gasolina en Colombia abril 2026

¿Por qué subió la gasolina en Colombia?

Este escenario internacional ha estado influenciado por tensiones en Medio Oriente, lo que ha presionado al alza el valor del crudo y, en consecuencia, el de los combustibles en distintos países, incluido Colombia.

En medio de este panorama, el Gobierno debe asumir parte de la diferencia entre el precio internacional y el valor interno a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este mecanismo ha sido clave para evitar incrementos más fuertes, pero también enfrenta una carga importante.

De acuerdo con estimaciones, el objetivo es que el déficit de este fondo no supere los 10,7 billones de pesos durante 2026, una meta que depende en gran parte del comportamiento del mercado global y de los ajustes que se sigan aplicando en el país.

