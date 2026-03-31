¿A qué hora despega Artemis II? Lo que debes saber sobre el regreso a la Luna este 1 de abril

El 1 de abril de 2026 marcará un hito en la exploración espacial moderna. Tras meses de ajustes técnicos y una espera global, la misión Artemis II de la NASA está lista para despegar desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida.

Esta misión no es solo un vuelo más; es la primera vez en más de 50 años que seres humanos viajarán hacia la vecindad lunar.

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¿A qué hora es el lanzamiento de Artemis II?

El despegue está programado para una ventana de oportunidad que se abre a las 10:00 AM EDT (hora local de Florida), es decir 9:00 a.m. hora Colombia. La NASA ha confirmado que los sistemas del cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion se encuentran en "estado verde".

Es vital seguir la transmisión oficial desde dos horas antes, ya que el proceso de carga de combustible criogénico es uno de los momentos más críticos del conteo regresivo.



La tripulación: Los rostros del regreso a la Luna

A bordo de la cápsula Orion viajan cuatro astronautas que harán historia: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover (quien será el primer afroamericano en una misión lunar), la especialista de misión Christina Koch (primera mujer en alcanzar la órbita lunar) y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

A diferencia de las futuras misiones, Artemis II no aterrizará en la superficie. Su objetivo es realizar una "trayectoria de retorno libre", rodeando la cara oculta de la Luna para probar los sistemas de soporte vital que permitirán, en 2028, que la humanidad vuelva a pisar el polvo lunar con Artemis III.

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Lanzamiento del cohete SLS misión Artemis II NASA 1 de abril 2026 Made with Google AI

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Detalles técnicos de la trayectoria

Durante los 10 días que durará la misión, la nave Orion alcanzará una velocidad superior a los 32,000 km/h. Tras el despegue, la nave orbitará la Tierra dos veces para verificar que todos los sistemas funcionan correctamente antes de realizar la inyección translunar. Este paso es fundamental para garantizar que la comunicación con el Deep Space Network sea constante y precisa.



¿Dónde ver el lanzamiento en vivo?

La cobertura oficial comenzará en la madrugada a través de NASA TV y sus canales oficiales en redes sociales. Se espera que millones de personas sigan el minuto a minuto de lo que muchos consideran el "ensayo general" para la futura colonización de Marte.

Si el clima en Cabo Cañaveral presenta complicaciones (actualmente hay un 80% de condiciones favorables), la NASA dispone de ventanas de respaldo para los días siguientes.