Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
SUBSIDIO MADRES CABEZA DE HOGAR
FAMILIA DESAPARECIDA EN BOGOTÁ
FERXXO TOUR 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Italia fuera del Mundial tras caer en repechaje contra Bosnia; 12 años de la mala racha ‘Azurra’

Italia fuera del Mundial tras caer en repechaje contra Bosnia; 12 años de la mala racha ‘Azurra’

La selección italiana quedó nuevamente a las puertas del Mundial y, tras perder ante Bosnia, suma tres ausencias consecutivas.

Italia eliminado de la fase de repechaje; no va al Mundial 2026
Italia eliminado de la fase de repechaje; no va al Mundial 2026
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

Este 31 de marzo, la selección de Italia profundizó su crisis deportiva al quedar eliminada del Mundial 2026 tras perder por penales (4-1) ante Bosnia-Herzegovina en el repechaje de la UEFA, en el estadio en el estadio Bilino Polje de Zenica, ante esto la Azzurra sumó 12 años sin asistir a una cita orbital.

La tetracampeona del mundo se ausentará de su tercera cita máxima consecutiva, tras haber faltado también a Rusia 2018 y Qatar 2022. Pese a esto, el comienzó fue favorable para el equipo dirigido por Gennaro Gattuso, quienes a los 15 minutos, Moise Kean aprovechó una mala salida del arquero Nikola Vasilj para poner el 1-0. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente a los 41 minutos del primer tiempo, cuando el defensor Alessandro Bastoni fue expulsado.

Puedes leer: El gesto de Kylian Mbappé que muy pocos vieron tras enfrentar a Colombia en Orlando

Sin embargo, pese a jugar con diez hombres, la Azzurra tuvo oportunidades para sentenciar el pleito en los pies de Francesco Pio Esposito y Federico Dimarco, pero la falta de eficacia les costó caro. A los 78 minutos, el delantero bosnio Haris Tabaković capturó un rebote tras una atajada a medias de Gianluigi Donnarumma y selló el 1-1 que mandó el partido a la prórroga.

Te puede interesar

  1. Sale a la luz promesa de Mackalister Silva a Santiago Castrillón; un pacto de honor
    Aale a la luz promesa de Mackalister Silva a Santiago Castrillón; un pacto de honor
    Foto: Tomada del Espectador y redes sociales
    Deportes

    Sale a la luz promesa de Mackalister Silva a Santiago Castrillón; un pacto de honor

  2. Aparece video del desplome de Santiago Castrillón
    VIDEO: Momento exacto en que Santiago Castrillón, de Millonarios, se desploma en plena cancha
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @Millonarios y Caracol Televisión
    Deportes

    VIDEO: Momento exacto en que Santiago Castrillón, de Millonarios, se desploma en plena cancha

¿Cómo fue la eliminación de la Selección de Italia?

Ante esta situación, el partido fue a tiempo suplementario, allí Donnarumma fue figura con intervenciones clave, mientras que el arquero bosnio Vasilj también respondió de manera brillante ante un cabezazo de Pio Esposito, lo que provocó que la igualdad se mantuviera y la clasificación se dierá desde los once pasos.

Puedes leer: Papá de Santiago Castrillón se quiebra y revela causa de muerte del jugador de Millonarios

En la definición, Bosnia mostró una efectividad perfecta anotando sus cuatro disparos por intermedio de Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic y Bajraktarevic. Por el lado de la Selección Italiana, la presión hizo mella, dado que Pio Esposito falló su remate y Bryan Cristante estrelló el balón en el travesaño, dejando el marcador final 4-1 a favor de los locales.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Él era Santiago Castrillón
    Él era Santiago Castrillón
    Deportes

    Él era Santiago Castrillón, el jugador de Millonarios que se desplomó, ¿de qué murió?

  2. Nueva camiseta azul de la Selección Colombia 2026
    Nueva camiseta azul de la Selección Colombia 2026
    /Foto: AFP
    Deportes

    Así es la camiseta de Colombia que dominará el Mundial 2026, ¿regresa el azul?

Por lo cual, con este resultado, son dos décadas de oscuridad que la Azzurra no clasifica a un Mundial, y la crisis se profundiza dado que hace más de 20 años no juega un partido de ronda eliminatoria, siendo su última aparición de este tipo la final ganada contra Francia en Alemania 2006.

Publicidad

Desde aquel título, Italia fue eliminada en primera ronda en 2010 y 2014, y no logró clasificar a las ediciones de 2018, 2022 y ahora 2026. Por su parte, Bosnia-Herzegovina celebra su regreso a la élite mundialista e integrarán el Grupo B de la Copa del Mundo junto a Canadá, Qatar y Suiza.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Eliminatorias Mundial 2026

Mundial 2026

Italia