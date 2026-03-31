Italia fuera del Mundial tras caer en repechaje contra Bosnia; 12 años de la mala racha ‘Azurra’

Este 31 de marzo, la selección de Italia profundizó su crisis deportiva al quedar eliminada del Mundial 2026 tras perder por penales (4-1) ante Bosnia-Herzegovina en el repechaje de la UEFA, en el estadio en el estadio Bilino Polje de Zenica, ante esto la Azzurra sumó 12 años sin asistir a una cita orbital.

La tetracampeona del mundo se ausentará de su tercera cita máxima consecutiva, tras haber faltado también a Rusia 2018 y Qatar 2022. Pese a esto, el comienzó fue favorable para el equipo dirigido por Gennaro Gattuso, quienes a los 15 minutos, Moise Kean aprovechó una mala salida del arquero Nikola Vasilj para poner el 1-0. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente a los 41 minutos del primer tiempo, cuando el defensor Alessandro Bastoni fue expulsado.

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Sin embargo, pese a jugar con diez hombres, la Azzurra tuvo oportunidades para sentenciar el pleito en los pies de Francesco Pio Esposito y Federico Dimarco, pero la falta de eficacia les costó caro. A los 78 minutos, el delantero bosnio Haris Tabaković capturó un rebote tras una atajada a medias de Gianluigi Donnarumma y selló el 1-1 que mandó el partido a la prórroga.



¿Cómo fue la eliminación de la Selección de Italia?

Ante esta situación, el partido fue a tiempo suplementario, allí Donnarumma fue figura con intervenciones clave, mientras que el arquero bosnio Vasilj también respondió de manera brillante ante un cabezazo de Pio Esposito, lo que provocó que la igualdad se mantuviera y la clasificación se dierá desde los once pasos.

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En la definición, Bosnia mostró una efectividad perfecta anotando sus cuatro disparos por intermedio de Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic y Bajraktarevic. Por el lado de la Selección Italiana, la presión hizo mella, dado que Pio Esposito falló su remate y Bryan Cristante estrelló el balón en el travesaño, dejando el marcador final 4-1 a favor de los locales.

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Por lo cual, con este resultado, son dos décadas de oscuridad que la Azzurra no clasifica a un Mundial, y la crisis se profundiza dado que hace más de 20 años no juega un partido de ronda eliminatoria, siendo su última aparición de este tipo la final ganada contra Francia en Alemania 2006.

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Desde aquel título, Italia fue eliminada en primera ronda en 2010 y 2014, y no logró clasificar a las ediciones de 2018, 2022 y ahora 2026. Por su parte, Bosnia-Herzegovina celebra su regreso a la élite mundialista e integrarán el Grupo B de la Copa del Mundo junto a Canadá, Qatar y Suiza.