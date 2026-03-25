Sale a la luz promesa de Mackalister Silva a Santiago Castrillón; un pacto de honor

"Vago". Así, con esa confianza que solo dan los camerinos de fútbol, llamaba el capitán David Mackalister Silva al joven Santiago Castrillón en los entrenamientos de Millonarios.

Lo que pocos sabían es que detrás de las bromas y el apodo se escondía una complicidad única entre el referente histórico del equipo y una de las promesas más brillantes de la cantera bogotana.

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La relación entre ambos trascendió el simple vínculo de compañeros; se convirtió en una historia de mentoría y un pacto de caballeros que el destino decidió dejar en suspenso.



Santiago, un volante santandereano de técnica exquisita que llegó al club en 2021, se ganó rápidamente un lugar en el corazón del plantel profesional. Su habilidad para "acariciar" el balón no pasó desapercibida para Mackalister, quien no dudaba en felicitarlo por su rendimiento constante.

Esta cercanía llegó a su punto máximo cuando compartieron habitación durante la concentración para un partido contra el Atlético Bucaramanga.

En esas horas de charla y sueños compartidos, nació la promesa: si el equipo iba ganando por dos o tres goles, el capitán pediría el cambio personalmente para que el "Vago" pudiera hacer su debut oficial en la Liga BetPlay.

Lamentablemente, el fútbol tiene sus propios guiones. A pesar de que Santiago fue citado para encuentros contra rivales como Envigado y el mismo Bucaramanga bajo la dirección técnica de Hernán Torres, las circunstancias del juego impidieron que el cambio se diera.

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"Nuestra historia es muy bonita. Lo planeamos todo, pero no se nos dio", recordaba el joven futbolista en una de sus últimas entrevistas, destacando que Mackalister siempre estuvo pendiente de darle la oportunidad de brillar en el profesionalismo.

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Esa conexión especial se sintió con fuerza en el reciente duelo entre Millonarios y Once Caldas. Tras marcar el segundo tanto del encuentro, Mackalister Silva sorprendió a todos al elegir no celebrar su anotación.

En lugar del festejo habitual, el capitán lució un semblante de profunda incomodidad y respeto, enviando un tributo silencioso que recorrió las redes sociales.

Fue un gesto que reflejó el peso de la noticia recibida aquel fin de semana, cuando se confirmó que el joven talento de 18 años no volvería a pisar el césped tras un incidente durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 contra Santa Fe.

El legado del "10" de la cantera también tocó a las nuevas generaciones del club. Matías Silva, hijo del capitán y compañero de Santiago en las divisiones menores, compartió un mensaje que resumió el sentimiento del camerino azul.

Matías destacó no solo la capacidad de Santiago para inventar jugadas que nadie más veía, sino también su calidad humana y esa sonrisa que lo caracterizaba en cada práctica.

Incluso figuras de talla mundial como Radamel Falcao García se unieron a las voces de apoyo, prometiendo honrar su memoria en cada partido que dispute el conjunto embajador.

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Santiago Castrillón, nacido el 7 de septiembre de 2007, había dejado su natal Bucaramanga con el anhelo de debutar en primera división para ayudar a su madre.

Aunque el debut oficial quedó registrado en las planillas de convocatoria pero no en los minutos de juego, para el capitán Mackalister Silva y para la familia de Millonarios, el "Vago" ya era parte esencial del equipo de las estrellas.

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La promesa del debut quedó como un símbolo de la hermandad que define al fútbol colombiano más allá de los resultados. Aceptado por el club y sus compañeros como un "crack celestial", su historia con el capitán seguirá siendo recordada como el pacto más honesto de la institución.

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