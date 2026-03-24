Santiago Castrillón recibió golpe antes de caer en pleno partido, ¿detuvo su corazón?

La muerte de Santiago Castrillón sigue generando preguntas en el fútbol colombiano. El joven jugador de Millonarios FC, considerado una de las promesas de sus divisiones menores, se desplomó en pleno partido y, pese a la atención médica, falleció horas después.

El hecho ocurrió el pasado 21 de marzo en Bogotá, durante un compromiso del Torneo Nacional Sub-20. En medio del juego, el mediocampista recibió el balón en el pecho, dio un pase y avanzó unos metros antes de caer sobre el césped.

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Según relató su madre, el joven alcanzó a reaccionar por unos instantes, pero segundos después volvió a presentar complicaciones. De inmediato, fue atendido por el equipo médico en cancha y trasladado en ambulancia a la Clínica La Colina, donde recibió la primera atención especializada.

Posteriormente, fue remitido a la Fundación Cardioinfantil, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos bajo supervisión médica. A pesar de los esfuerzos de los especialistas, falleció el 22 de marzo en compañía de su familia.

Él era Santiago Castrillón

Sin antecedentes médicos conocidos

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que, según su entorno cercano, Santiago Castrillón no tenía antecedentes médicos conocidos. Este detalle ha aumentado la incertidumbre frente a lo ocurrido, especialmente por tratarse de un deportista joven y en actividad constante.

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Mientras se espera el dictamen oficial, será Medicina Legal la entidad encargada de establecer con precisión la causa del fallecimiento. Por ahora, cualquier hipótesis se mantiene en el terreno preliminar y deberá ser confirmada únicamente a través de los resultados médicos oficiales.

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La explicación médica sobre lo ocurrido

La especialista en medicina del deporte, Catalina Blanco, explicó en Noticias Caracol, que en casos como el de Santiago Castrillón pueden existir diferentes factores que solo pueden confirmarse tras un análisis médico completo.

De acuerdo con la experta, una de las principales hipótesis está relacionada con alteraciones del corazón que pueden no presentar síntomas previos. Entre estas se encuentran condiciones estructurales o eléctricas que, en ciertos momentos de exigencia física, pueden manifestarse de forma inesperada.

Además, mencionó que también existe la posibilidad de una reacción específica ante un impacto en el pecho, como el que se observó en el campo de juego. Este tipo de situaciones, aunque poco frecuentes, pueden generar alteraciones en el ritmo cardíaco en un momento muy puntual del ciclo del corazón.

La médica enfatizó que estos escenarios no siempre son detectables a simple vista, incluso en deportistas que llevan controles médicos regulares.

Por eso, insistió en la importancia de evaluaciones médicas completas antes de la competencia, incluyendo revisiones cardiológicas y estudios especializados cuando sea necesario.

Mientras se conoce el dictamen oficial de Medicina Legal, estas explicaciones médicas permiten entender algunos de los posibles factores que rodean lo ocurrido con Santiago Castrillón en medio de un partido.

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