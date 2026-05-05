Reconocido actor colombiano se sincera y habla sobre su orientación: “He sido muy abierto”

Sergio Palau, actor colombiano que alcanzó mayor visibilidad internacional gracias a su participación en la serie de Netflix La primera vez, volvió a estar en la atención de las personas al confesar su orientación, esto por medio de una entrevista con The Hollywood Reporter en Español y una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Tanto es así que por medio de sus redes sociales, Sergio Palau confirmó abiertamente su bisexualidad. “Yo siempre he sido muy abierto con mi sexualidad, he sentido gusto por hombres y mujeres en distintos momentos”, expresó el actor, subrayando que su atracción no se limita a un solo género.

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De igual forma, mencionó que con estas palabras no solo busca revelar su orientación en un ejercicio de libertad personal, sino también como una observación de su entorno, donde ha visto a amigos vivir procesos similares desde la represión y con varios conflictos internos sobre este tema.



¿Qué más comentó Sergio Palau sobre su orientación?

Por otro lado, también aprovechó para criticar a los modelos tradicionales de comportamiento varonil. Al punto que mencionó que los hombres intentan construirse bajo una idea rígida de masculinidad, mientras internamente lidian con conflictos de identidad.

Ante esto Sergio Palau, afirmó que es fundamental reflejar la "doble cara" de quienes aparentan fortaleza pero batallan fuera de escena. Tanto es así que mencionó que esta visión influyó en su trabajo profesional, mencionando que en su rol en La primera vez, el artista mencionó que buscó evitar los clichés tradicionales.

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Inicialmente pensó que su personaje sería el típico "bravucón", el guión le permitió desarrollar un papel lleno de contradicciones, alejándose de los arquetipos convencionales de la televisión. Una vez Sergio Palau compartió esta publicación, generó una reacción en redes sociales.

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Por un lado, cibernautas manifestaron su apoyo, enfatizando que su talento actoral es lo más importante y que no importa su tema de la orientación. En la publicación se ven mensajes como “Eres un excelente actor, nada tiene que ver con tus preferencias” inundaron sus publicaciones entre otros, reafirmando el respeto por su trayectoria profesional.

Cabe destacar que Sergio Palau, también fue noticia debido a un altercado en el centro de Bogotá este pasado mes de marzo, según testigo lo que como un acercamiento de un fanático para una fotografía terminó en una confrontación que requirió la intervención de la Policía Metropolitana, pese a esto, en las imágenes se puede obsercar como el actor mantuvo silencio en este incidente.