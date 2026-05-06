Hallan cuerpo envuelto en sábana en Caucasia; sería estudiante de la Universidad de Antioquia

En las últimas horas, la comunidad de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, se encuentra conmocionada tras el hallazgo de un cuerpo sin vida, el cuál en versiones preliminares, pertenecería a Gabriel Arenas Herazo. Joven de 24 años, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Agropecuaria en la Universidad de Antioquia.

Cabe destacar que Gabriel Arenas fue reportado como desaparecido el pasado 30 de abril. Posteriormente, se conoció que el se produjo aproximadamente a las 6:20 p. m. del martes 5 de mayo en el barrio Pueblo Nuevo de Caucasia, según los reportes oficiales, el cadáver fue encontrado envuelto en una sábana verde.

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Por otro lado, se conoció que un factor para identificación de manera preliminar es la forma cómo se encontraba vestido Gabriel Arenas, debido a que estaba vestido con una camiseta negra, la misma prenda que tenía la última noche que fue visto con vida.



De igual forma, el alcalde de Caucasia, Jhoan Oderis Montes Cortés, aclaró que, aunque las características coinciden, la identidad plena será determinada por Medicina Legal tras las labores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, para confirmar que si se trata del joven.



¿Cómo desapareció Gabriel Arenas?

Gabriel Arenas fue visto por última vez el 30 de abril tras haber viajado días antes al municipio por motivos personales, sobre su desaparición existen tres versiones que las autoridades intentan esclarecer, una hipótesis habla que este salió de su casa para guardar su motocicleta, fue al lugar habitual pero al estar cerrado buscó otro sitió y no regresó.

Por otro lado, las autoridades mencionan que puede tratarse de una presunta extorsión, esto debido a que los familiares de él el pasado 1 de mayo recibieron una llamada exigiendo dinero por el rescate de la moto. A pesar de que la familia realizó la consignación, el vehículo no fue devuelto.

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Mientras que la última versión se trataría de que el joven habría llamado a su mamá en la madrugada del viernes pidiendo dinero para cancelar una deuda. A su vez, la Universidad de Antioquia hizo un llamado urgente para esclarecer lo ocurrido.

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Recordemos que este caso es el segundo evento de desaparición relacionado con la institución en los últimos seis meses, tras la desaparición del profesor Daniel Higuita en noviembre de 2025. Actualmente, las autoridades continúan las investigaciones para confirmar las causas del fallecimiento y determinar los posibles responsables en este caso.