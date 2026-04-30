Dolor en Barranquilla: fallece el Rey Momo infantil tras ataque en Rebolo

Barranquilla amaneció con una noticia que golpeó fuerte, sobre todo en los barrios donde el Carnaval se vive con más fuerza. Danilo Andrés Ramírez Barrios, de 17 años, quien había sido Rey Momo del Carnaval del Suroriente en 2024, falleció luego de varios días de atención médica tras un ataque ocurrido en el barrio Rebolo.

El caso se remonta al pasado 23 de abril. Ese día, el joven llegó hasta una vivienda ubicada en la carrera 29 con calle 17, en medio de una actividad que venía realizando: el cobro de un dinero pendiente. Según lo que han informado las autoridades, el monto era de 180.000 pesos.

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En el lugar se presentó un cruce de palabras entre el joven y el propietario de la vivienda, quien, de acuerdo con los reportes oficiales, no estaba dispuesto a responder por la deuda. La discusión subió de tono en cuestión de minutos.



¿Quién atacó al Rey Momo?

En medio de ese momento de tensión, el hombre identificado como Leiner Jhoan Altamar Cabrera, de 34 años, reaccionó de forma violenta y le causó una herida a Danilo Andrés que lo dejó en estado crítico. La situación generó alarma inmediata en el sector.

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Fueron los mismos vecinos quienes actuaron sin pensarlo dos veces. Al ver lo ocurrido, auxiliaron al joven y lo trasladaron rápidamente a un centro asistencial, específicamente a la Clínica Murillo, donde ingresó con un cuadro delicado y bajo observación constante del personal médico.

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Durante varios días, la familia, amigos y conocidos mantuvieron la esperanza. Danilo permaneció hospitalizado mientras recibía atención especializada, en medio de una lucha constante por mantenerse con vida. Sin embargo, con el paso de las horas, su estado seguía siendo complejo.

Dolor en Barranquilla: fallece el Rey Momo infantil

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Finalmente, en las últimas horas, se confirmó su fallecimiento. El reporte médico indicó que presentó un paro cardiorrespiratorio, lo que terminó apagando su vida tras varios días de atención.

La noticia corrió rápido, especialmente en los sectores donde el joven era reconocido por su papel dentro del Carnaval del Suroriente. Su figura como Rey Momo infantil lo había convertido en un rostro cercano para la comunidad, lo que hizo que el impacto fuera aún mayor.

Pero lo ocurrido no terminó ahí. Tras el hecho, la reacción de algunos habitantes del sector fue inmediata. Según indicaron las autoridades, varias personas intentaron tomar justicia por su cuenta contra el presunto responsable. La situación escaló rápidamente, generando un ambiente de tensión en la zona.

El hombre señalado fue trasladado a un centro médico debido a las lesiones que presentaba y posteriormente quedó bajo custodia, a disposición de las entidades correspondientes.