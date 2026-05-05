Aparece video de la subteniente de la Policía antes de morir; familia pide que se investigue

Continúan apareciendo detalles del fallecimiento de la subteniente Jenyfer Marciales, de 35 años, debido a que la oficial, se desempeñaba como comandante de la estación de Policía en la isla de Providencia y fue hallada sin vida con un impacto de bala en su habitación el pasado sábado 2 de mayo.

Inicialmente, se llegó a mencionar que se trataba de un posible caso de que ella misma se había quitado la vida, en las últimas horas apareció un video grabado por ella misma poco antes de morir y las graves denuncias de acoso laboral han dado un giro al caso.

En las imágenes, se observa a la subteniente recorriendo las instalaciones de la estación mientras se dirigía a su lugar de residencia. Una de las cosas que más llama la atención es que Jenyfer Marciales estaba hablando con un tono tranquilo y sereno. En el clip, Marciales incluso llega a agradecer a Dios, mientras aparece otro uniformado en el fondo del video.

Jenyfer Alexandra Marciales Londoño Foto: imagen tomada de Policía Metropolitana

Una vez se conoció este video, la familia de la subteniente, mencionó que la actitud mostrada en el video contradice la posibilidad de que ella se quitará la vida, asegurando que la oficial tenía múltiples planes personales y profesionales a futuro. Si deseas ver el video correspondiente haz click acá.



¿Qué más se conoce del caso de Jenyfer Marciales?

Las autoridades pusieron su atención en el teniente Daniel Felipe Guzmán Medina, comandante del distrito en San Andrés, a quien la subteniente habría denunciado de manera reiterada por presunto acoso laboral. Según testimonios y mensajes revelados, ella vivía un ambiente de presión constante.

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“No me dejó en paz ni en el supuesto descanso porque me mandaba tocar la puerta de la habitación, pitaba desde el vehículo abajo para llamarme”, se lee en uno de los relatos conocidos tras el fallecimiento de Jenyfer, los cuáles están siendo usados en la investigación de las autoridades.

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De igual forma, existen registros en libros oficiales del 16 de marzo de 2026, donde la oficial denunció que su superior la ridiculizó y gritó con palabras soeces frente a turistas y personal bajo su mando en el sector de Aguadulce.

Ante esto, la familia de Jenyfer Marciales, desea que las autoridades tomen esta investigación como un feminicidio. Además, comentaron que en algún punto la subteniente de 35 años, les llegó a mencionar que: “Si algo me pasa, deben hablar con él", mencionando a un oficial de su confianza.

Por su parte, la Policía Nacional ha manifestado que mantiene una política de "cero tolerancia" ante conductas que afecten la integridad de sus miembros y que trabaja de la mano con la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal para esclarecer los hechos.

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