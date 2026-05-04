Hallan muerta a comandante de la Policía; había denunciado acoso laboral

Este sábado 2 de mayo de 2026, se encontró el cuerpo sin vida de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño. La oficial, se desempeñaba como comandante de la estación de Policía local, fue encontrada en su lugar de residencia dentro de las instalaciones policiales con una herida de arma de fuego.

Cerca de las 2:20 de la tarde, un uniformado ingresó a la estación de policía y encontró el cuerpo sin vida de Jenyfer Marciales. Inicialmente, versiones preliminares sugieren una posible lesión autoinfligida, la familia de la oficial y sus abogados rechazaron rotundamente esta conclusión apresurada.

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Sin embargo, se conoció que semanas antes del suceso, la subteniente Jenyfer había utilizado los canales institucionales para denunciar un presunto caso de acoso laboral, en donde señalado un superior con rango de teniente, quien funge como comandante de Distrito en el archipiélago.



A pesar de que la oficial realizó las denuncias siguiendo los conductos adecuados, la respuesta esperada nunca llegó. Por el contrario, la familia de Jenyfer Marciales sostiene que los actos de hostigamiento se incrementaron, llegando incluso a recibir insultos frente a subalternos y turistas.

Jenyfer Alexandra Marciales Londoño Foto: imagen tomada de Policía Metropolitana

¿Qué más se conoció del caso de Jenyfer Marciales?

Sumado a lo anterior, se conoció que uno de los puntos más duros de la investigación fue que la subteniente había realizado unas advertencias a sus seres queridos, la oficial envió un mensaje a su familia indicando: “Si algo me pasa, deben hablar con él”, refiriéndose a un patrullero bajo su mando.

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Ante esta situación se conoció que la familia anunció que presentará ante la Fiscalía General de la Nación un conjunto de evidencias que incluyen chats, videos y testimonios que respaldan la tesis de una muerte violenta derivada de un entorno de violencia de género.

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Mientras tanto, la Sijín adelanta los análisis forenses, la comunidad de Providencia permanece en duelo. Por otro lado, se conoció que los habitantes recuerdan a la subteniente como una líder cercana a la población, en especial por su forma de ser con las personas.

Finalmente, los abogados de la familia exigen una investigación no se limite a la hipótesis de que Jenyfer Marciales se haya quitado la vida, sino que se abra de oficio una línea, considerando el silencio administrativo ante las denuncias de acoso laboral que "ahogó en la desesperación" a la oficial.