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Top de las 3 mejores universidades de Colombia; dos son de bajo costo en Bogotá y Medellín

El Ranking U-Sapiens destacó 10 instituciones de educación superior, públicas y privadas, de Colombia y las clasificó en un top en el que tres ciudades puntuales ocupan los primeros puestos.

Universidad Nacional es la mejor de Colombia según Ranking U-Sapiens 2026
Universidad Nacional es la mejor de Colombia según Ranking U-Sapiens 2026
/ FOTO: Universidad Nacional
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 4 de may, 2026

El sistema de educación superior en Colombia continúa mostrando contrastes entre cobertura y calidad; y aunque el país cuenta con cientos de universidades, solo un grupo reducido logra posicionarse de forma constante en los rankings más exigentes, especialmente aquellos enfocados en investigación científica.

Uno de estos referentes es el Ranking U-Sapiens, elaborado por Sapiens Research, que mide el desempeño de universidades con base en indicadores técnicos, programas de posgrado y grupos de investigación avalados por el Ministerio de Ciencia. En su más reciente edición 2026-1, el informe analizó 368 instituciones de educación superior en Colombia, de las cuales solo 106 cumplieron los criterios para ser clasificadas.

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Las 3 mejores universidades de Colombia

El ranking mantiene en los primeros lugares a instituciones tradicionales, con fuerte presencia académica y científica, siendo la Universidad Nacional, sede Bogotá, la que mantiene el primer puesto.

  1. Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá): Se consolida como la mejor del país gracias a su sólida infraestructura investigativa. Cuenta con el mayor número de doctorados y grupos de investigación en las categorías más altas, lo que la convierte en el principal centro de producción de conocimiento en Colombia.
  2. Universidad de Antioquia (Medellín): Es la universidad pública regional más destacada. Su fortaleza está en áreas como la salud y la biotecnología, donde sus investigaciones tienen impacto en publicaciones científicas internacionales.
  3. Universidad de los Andes (Bogotá): Encabeza el listado de instituciones privadas. Su desempeño se explica por la eficiencia de sus grupos de investigación y su alta producción académica con visibilidad global.

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Top 10 de las mejores universidades de Colombia

  1. Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)
  2. Universidad de Antioquia
  3. Universidad de los Andes
  4. Universidad del Valle
  5. Universidad Javeriana
  6. Universidad Industrial de Santander
  7. Universidad Nacional de Colombia (Medellín)
  8. Universidad Pontificia Bolivariana
  9. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC
  10. Universidad del Rosario

Universidades públicas de Colombia, entre las mejores

El informe también revela que, dentro del grupo de las mejores instituciones, las universidades públicas concentran cerca del 62% del puntaje total, lo que evidencia su peso en la generación de conocimiento en el país. Además, el ranking muestra una renovación parcial: 38 universidades ingresaron por primera vez o regresaron al listado, muchas de ellas privadas y aún en proceso de fortalecer su capacidad investigativa.

A nivel regional, Colombia mantiene una participación destacada. En la medición de Quacquarelli Symonds (QS), el país logró clasificar 67 universidades en 2025, ubicándose como el segundo con mayor representación en América Latina, junto a México y solo por detrás de Brasil.

Sin embargo, los resultados también evidencian desafíos: el 38% de las instituciones colombianas descendió posiciones, mientras que solo un 8% logró mejorar su ubicación. Entre las universidades colombianas con mayor reconocimiento internacional se encuentran Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana, que continúan destacándose por su calidad académica y producción investigativa.

Este panorama confirma que, aunque Colombia mantiene instituciones de alto nivel, el reto sigue siendo ampliar la base de universidades con capacidad científica sólida y competitiva a nivel global.

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