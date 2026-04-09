¿Cómo entro a la nueva universidad pública de Suba? Pasos y carreras

Si vives en el noroccidente de Bogotá, prepárate porque el panorama educativo está a punto de transformarse por completo.

Ya no tendrás que atravesar media ciudad ni pasar horas eternas en un bus para llegar a clase, porque la localidad de Suba tendrá su propio Multicampus Universitario Público.

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Este ambicioso proyecto educativo se ubicará exactamente en la intersección de la calle 145 con carrera 115.



Lo mejor de todo es que el Gobierno Nacional ha confirmado que la educación allí será completamente gratuita, derribando esas molestas barreras económicas que a veces frenan los sueños de muchos jóvenes.

No falta mucho para que los primeros estudiantes crucen las puertas de esta institución. Las operaciones están previstas para iniciar en el segundo semestre del año 2026.

Para que la espera no sea tan larga, la primera fase del proyecto no usará edificios de ladrillo tradicionales de inmediato, sino que se instalarán 64 estructuras modulares que suman más de 5.600 metros cuadrados.

En este espacio encontrarás de todo: salones modernos, laboratorios especializados, una biblioteca para tus investigaciones, salas de sistemas y zonas pensadas para tu bienestar.

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Lo interesante de este modelo de "multicampus" es que no es una sola universidad, sino la unión de varias de las mejores instituciones públicas del país en un solo lugar.

En este espacio participarán la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el Instituto Técnico Central y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

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¿Qué carreras habrá en la universidad pública de Suba?

La oferta académica ha sido pensada para responder a lo que la comunidad realmente necesita. Aquí te contamos cuáles son los programas que la Universidad Pedagógica Nacional pondrá a tu disposición en esta nueva sede:

Facultad de Bellas Artes: Podrás elegir entre Licenciatura en Música (10 semestres), Artes Escénicas (8 semestres) o Artes Visuales (9 semestres), todas en modalidad presencial.

Podrás elegir entre Licenciatura en Música (10 semestres), Artes Escénicas (8 semestres) o Artes Visuales (9 semestres), todas en modalidad presencial. Facultad de Educación Física: Si lo tuyo es el movimiento, habrá licenciaturas en Educación Física, Deporte y Recreación, cada una con una duración de 10 semestres.

Si lo tuyo es el movimiento, habrá licenciaturas en Educación Física, Deporte y Recreación, cada una con una duración de 10 semestres. Facultad de Educación: Encontrarás programas de Educación Especial, Infantil, Pedagogía y una muy especial: Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. También se ofrecerá Educación Básica Primaria en modalidad a distancia.

Encontrarás programas de Educación Especial, Infantil, Pedagogía y una muy especial: Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. También se ofrecerá Educación Básica Primaria en modalidad a distancia. Facultad de Humanidades: Aquí las opciones incluyen Filosofía y licenciaturas en idiomas, como Español e Inglés o la combinación de Español con Lenguas Extranjeras (Inglés y Francés).

El multicampus también tendrá oferta en otras áreas clave gracias a las demás universidades participantes.

Podrás encontrar Ingeniería de Sistemas, Mecatrónica, Ingeniería Sanitaria, Matemáticas Aplicadas, Biología y hasta opciones en Gestión de Negocios y Sistematización de Procesos.

¿Cómo asegurar cupo en la universidad pública de Suba?

Para entrar a este nuevo complejo educativo que tendrá capacidad inicial para unos 920 estudiantes, debes estar muy pendiente de los procesos de admisión de las universidades aliadas, especialmente de la Universidad Pedagógica Nacional, que lidera gran parte de la oferta inicial.

El proyecto ya cuenta con una inversión asegurada de 215.000 millones de pesos para su fase definitiva, lo que garantiza que, mientras empiezas en las aulas modulares en 2026, la construcción del campus convencional seguirá avanzando con toda.

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Este proyecto busca que miles de jóvenes dejen de perder tiempo en desplazamientos y puedan formarse con calidad cerca de sus hogares.