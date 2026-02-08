Universidad Nacional lanza oferta de cursos GRATIS para 2026; paso a paso para inscribirte

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) anunció el lanzamiento de su oferta de cursos virtuales gratuitos para el año 2026.

Esta iniciativa, diseñada para estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en expandir sus fronteras intelectuales, permite acceder a contenidos de alta calidad desde la comodidad del hogar y bajo un modelo de aprendizaje autónomo.

En un contexto donde la formación continua es clave para la competitividad laboral, la UNAL utiliza la plataforma educativa Coursera para alojar 13 asignaturas diversas que abarcan desde las ciencias exactas hasta el bienestar social.



Según la institución, este esfuerzo responde a su misión esencial de vincular la creación y el desarrollo del conocimiento con la cultura y la sociedad.



Paso a paso para inscribirse a los cursos gratis de la Universidad Nacional

El proceso de inscripción es sencillo y está abierto para el público general:

Ingresar al buscador y digitar 'Universidad Nacional cursos Coursera' o acceder directamente al enlace oficial de la alianza. Explorar el catálogo de las 13 asignaturas y seleccionar la de preferencia. Hacer clic en el botón "Inscríbete gratis". Registrarse con un correo electrónico o iniciar sesión si ya se tiene una cuenta en la plataforma. Seguir las instrucciones para formalizar la postulación y comenzar el aprendizaje de inmediato.

Esta convocatoria no solo representa una oportunidad de crecimiento personal, sino que posiciona a la educación pública colombiana como un referente de innovación digital en la región, eliminando las barreras económicas y geográficas para el aprendizaje.

¿Qué puedes estudiar? Explorando la variada oferta académica virtual de la UNAL

La oferta para este 2026 es variada y técnica, cubriendo vacíos de conocimiento en sectores de alta demanda. Entre los programas más destacados se encuentran aquellos enfocados en la revolución digital y la sostenibilidad.

Por ejemplo, el curso de Ciencia de Datos Energéticos, estructurado en seis módulos, enseña a aplicar el análisis de datos para resolver problemáticas del sector eléctrico y construir perfiles de consumo energético.

Para quienes buscan incursionar en el mundo de la automatización, el curso de Aprendizajes en ingeniería y agricultura con Arduino ofrece una guía práctica de cuatro módulos para diseñar e implementar sistemas de riego automatizados en invernaderos.

Asimismo, los entusiastas de la informática pueden acceder a niveles básico e intermedio de Programación con Python, una herramienta fundamental en el mercado tecnológico actual.

La salud y el cuidado también ocupan un lugar central. El programa "Aprender de experiencias de cuidadores en condición crónica" brinda, en solo 11 horas, herramientas críticas para identificar señales de advertencia en pacientes y estrategias de autocuidado para quienes ejercen este rol.

Por otro lado, la oferta incluye temas especializados como el uso prudente de antimicrobianos en hospitales y la introducción a la identidad digital, donde los académicos aprenden a gestionar su visibilidad en plataformas como ORCID, Scopus y Google Scholar.

Otros cursos disponibles incluyen:

Escritura académica: estilos de citación y referenciación.

La noción de ética para la vida profesional.

Más que química (conceptos básicos y aplicaciones industriales).

Patentes: un recorrido desde su significado hasta su búsqueda.

Sistemas difusos.

Una de las mayores ventajas de estos programas es su modalidad cien por ciento virtual. Los interesados pueden avanzar según su disponibilidad de tiempo, sin importar si se encuentran en Colombia o en el exterior.

Aunque el acceso al conocimiento y el desarrollo de las actividades no tienen costo, la Universidad Nacional y Coursera ofrecen la opción de obtener un certificado oficial al finalizar cada programa, previo pago de una tarifa adicional establecida por la plataforma.

