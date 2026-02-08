Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
CAÍDA DE SHAKIRA
BECAS UNIVERSIDAD NACIONAL
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Universidad Nacional lanza oferta de cursos GRATIS para 2026; paso a paso para inscribirte

Universidad Nacional lanza oferta de cursos GRATIS para 2026; paso a paso para inscribirte

La institución pública más importante de Colombia abre sus puertas digitales permitiendo que ciudadanos y profesionales de todo el mundo fortalezcan su perfil académico.

La Universidad Nacional lanza masiva oferta de cursos gratuitos para 2026
La Universidad Nacional lanza masiva oferta de cursos gratuitos para 2026
Foto: Labs.google y Rubashkyn
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 8 de feb, 2026

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) anunció el lanzamiento de su oferta de cursos virtuales gratuitos para el año 2026.

Esta iniciativa, diseñada para estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en expandir sus fronteras intelectuales, permite acceder a contenidos de alta calidad desde la comodidad del hogar y bajo un modelo de aprendizaje autónomo.

Puedes leer: ICETEX lanza becas en prestigiosa universidad de Europa; documentos y requisitos

En un contexto donde la formación continua es clave para la competitividad laboral, la UNAL utiliza la plataforma educativa Coursera para alojar 13 asignaturas diversas que abarcan desde las ciencias exactas hasta el bienestar social.

Según la institución, este esfuerzo responde a su misión esencial de vincular la creación y el desarrollo del conocimiento con la cultura y la sociedad.

Paso a paso para inscribirse a los cursos gratis de la Universidad Nacional

El proceso de inscripción es sencillo y está abierto para el público general:

  1. Ingresar al buscador y digitar 'Universidad Nacional cursos Coursera' o acceder directamente al enlace oficial de la alianza.
  2. Explorar el catálogo de las 13 asignaturas y seleccionar la de preferencia.
  3. Hacer clic en el botón "Inscríbete gratis".
  4. Registrarse con un correo electrónico o iniciar sesión si ya se tiene una cuenta en la plataforma.
  5. Seguir las instrucciones para formalizar la postulación y comenzar el aprendizaje de inmediato.

Esta convocatoria no solo representa una oportunidad de crecimiento personal, sino que posiciona a la educación pública colombiana como un referente de innovación digital en la región, eliminando las barreras económicas y geográficas para el aprendizaje.

Puedes leer: Calendario completo del primer semestre de Renta Ciudadana; definen otros subsidios en 2026

¿Qué puedes estudiar? Explorando la variada oferta académica virtual de la UNAL

La oferta para este 2026 es variada y técnica, cubriendo vacíos de conocimiento en sectores de alta demanda. Entre los programas más destacados se encuentran aquellos enfocados en la revolución digital y la sostenibilidad.

Por ejemplo, el curso de Ciencia de Datos Energéticos, estructurado en seis módulos, enseña a aplicar el análisis de datos para resolver problemáticas del sector eléctrico y construir perfiles de consumo energético.

Publicidad

Para quienes buscan incursionar en el mundo de la automatización, el curso de Aprendizajes en ingeniería y agricultura con Arduino ofrece una guía práctica de cuatro módulos para diseñar e implementar sistemas de riego automatizados en invernaderos.

Te puede interesar

  1. Google y MinTIC becas
    Google y MinTIC lanzan 20.000 becas en IA, ciberseguridad y tecnología para jóvenes
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    Google y MinTIC lanzan 20.000 becas en IA, ciberseguridad y tecnología para jóvenes

  2. ICETEX lanza becas en prestigiosa universidad de Europa; documentos y requisitos
    ICETEX lanza becas en prestigiosa universidad de Europa; documentos y requisitos
    Foto: ICETEX y Labs.google
    Información de servicio

    ICETEX lanza becas en prestigiosa universidad de Europa; documentos y requisitos

Asimismo, los entusiastas de la informática pueden acceder a niveles básico e intermedio de Programación con Python, una herramienta fundamental en el mercado tecnológico actual.

Publicidad

La salud y el cuidado también ocupan un lugar central. El programa "Aprender de experiencias de cuidadores en condición crónica" brinda, en solo 11 horas, herramientas críticas para identificar señales de advertencia en pacientes y estrategias de autocuidado para quienes ejercen este rol.

Por otro lado, la oferta incluye temas especializados como el uso prudente de antimicrobianos en hospitales y la introducción a la identidad digital, donde los académicos aprenden a gestionar su visibilidad en plataformas como ORCID, Scopus y Google Scholar.

Otros cursos disponibles incluyen:

  • Escritura académica: estilos de citación y referenciación.
  • La noción de ética para la vida profesional.
  • Más que química (conceptos básicos y aplicaciones industriales).
  • Patentes: un recorrido desde su significado hasta su búsqueda.
  • Sistemas difusos.

Una de las mayores ventajas de estos programas es su modalidad cien por ciento virtual. Los interesados pueden avanzar según su disponibilidad de tiempo, sin importar si se encuentran en Colombia o en el exterior.

Aunque el acceso al conocimiento y el desarrollo de las actividades no tienen costo, la Universidad Nacional y Coursera ofrecen la opción de obtener un certificado oficial al finalizar cada programa, previo pago de una tarifa adicional establecida por la plataforma.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Universidad Nacional

Servicio