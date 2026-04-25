¿Qué pasó realmente? Versiones encontradas tras grave episodio en conjunto en Usme

Un delicado episodio registrado en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, continúa generando conmoción tras conocerse el testimonio de los padres de un niño que habría sido víctima de un presunto caso de agresión.

Lo que comenzó como una denuncia dentro de un conjunto residencial terminó escalando a una fuerte riña comunitaria, intervención policial y múltiples personas lesionadas. Las versiones de ambas familias y el reporte oficial de las autoridades mantienen abierto el debate sobre lo ocurrido.

Usme: el testimonio que encendió la situación

De acuerdo con el relato entregado por los padres del menor, el hecho se habría presentado cuando un adolescente se acercó a dos niños con la intención de ganarse su confianza. Según su versión, uno de los menores logró huir hacia su vivienda, pero el otro quedó solo frente al joven señalado.

“Este joven agrede a un niño de nueve años, quien corre a su casa, y mi hijo queda solo”, indicaron. Posteriormente, añadieron que el menor habría sido intimidado y sometido a tocamientos, lo que desencadenó la alerta inmediata de la familia.

El testimonio también describe que el niño intentó resguardarse en la portería del conjunto residencial tras ser perseguido en las zonas comunes. Este momento habría sido clave para que los familiares decidieran confrontar la situación directamente, dando paso a una escalada de tensión entre vecinos.



Usme: de la denuncia a la riña colectiva

Lo que inició como un reclamo puntual pronto se convirtió en un enfrentamiento de mayor magnitud. Según testigos, los padres del menor afectado se dirigieron al apartamento del adolescente señalado, donde se produjo un intercambio de palabras que elevó los ánimos.

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“Se calentaron los ánimos afuera y los vecinos se aglomeraron”, relataron personas presentes en el lugar. La acumulación de residentes en pasillos y zonas comunes dificultó la intervención inicial de las autoridades, que tuvieron que reforzar su presencia para controlar la situación.

El comunicado oficial de la Policía señala que la comunidad intentó tomar justicia por cuenta propia, lo que obligó a la intervención de unidades adicionales y el uso de un vehículo institucional para retirar al menor señalado, quien resultó lesionado durante el altercado.

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En medio del operativo, una persona también resultó herida cuando intentaba detener el vehículo policial, lo que incrementó la tensión entre los presentes y derivó en enfrentamientos adicionales.



Versiones cruzadas y proceso en investigación

Mientras la familia del niño sostiene su denuncia, la madre del adolescente señalado también se pronunció, asegurando que su hijo fue agredido durante la riña. “Le dieron tres puñaladas… su estado es complicado. Yo quiero justicia porque mi hijo es inocente”, expresó.

Este cruce de versiones mantiene el caso en un escenario complejo, donde las autoridades adelantan investigaciones tanto por la denuncia inicial como por los hechos ocurridos durante la confrontación colectiva.

La Policía confirmó la apertura de un proceso disciplinario para esclarecer lo sucedido dentro del conjunto residencial en Usme, así como la responsabilidad de los involucrados en los disturbios.

Más allá del hecho puntual, el caso en Usme ha generado una fuerte reacción entre residentes y usuarios en redes sociales, donde circulan videos del momento de la intervención policial.

La situación también ha puesto el foco en la respuesta comunitaria ante este tipo de denuncias y en la forma en que escalan los conflictos cuando se desarrollan en espacios cerrados como conjuntos residenciales.

Por ahora, el proceso sigue en curso, mientras las autoridades buscan reconstruir con precisión los hechos y establecer responsabilidades en un caso que mantiene la atención de la ciudad.

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