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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Habitante de calle atacó a dos mujeres en Soacha; una murió y la otra resultó herida

Habitante de calle atacó a dos mujeres en Soacha; una murió y la otra resultó herida

El hombre ya fue capturado y puesto a disposición de las autoridades; además, se conoció que tenía antecedentes de problemas de salud mental.

Habitante de calle atacó a dos mujeres en Soacha
Habitante de calle atacó a dos mujeres en Soacha; una murió y la otra resultó herida
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Un hombre este 24 de abril de 2026 señalado como un habitante de calle arremetió con un arma blanca contra dos mujeres que transitaban por el sector de Ducales, en el barrio El Salitre de la Comuna 1 de Soacha. El ataque según las autoridades ocurrió sin motivo aparente, dejando un saldo de una mujer herida y otra fallecida.

De acuerdo con la versión de las autoridades, el agresor utilizó un arma cortopunzante para atacar a las víctimas en plena vía pública. Confirmando que una mujer perdió la vida debido a la herida mortal en el cuello que le causó el deceso de forma inmediata.

Puedes leer: Fuerte caso en Cundinamarca: Le arrancaron el cuero cabelludo y la piel del rostro

Por otro lado, la segunda víctima, quien también fue alcanzada por el agresor, fue auxiliada rápidamente y trasladada al Hospital Mario Gaitán Yanguas, donde permanece bajo observación médica.

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Sumado a esto, se publicaron varios videos difundidos en redes sociales, en estos se mostraron los angustiantes momentos posteriores al ataque, en los que se observa a una de las mujeres tendida en el suelo mientras la comunidad intentaba socorrerla. Si quieres ver el video de lo ocurrido puedes acceder al siguiente link.

¿Qué pasó con el habitante de calle de Soacha?

Una vez se presentó el ataque, éste generó una respuesta inmediata de las personas que se encontraban cerca de la zona, al punto que varios indignados por lo ocurrido, intentaron linchar al presunto responsable antes de que la Policía de Soacha.

Puedes leer: Mujer acabó con la vida de su pareja en Bogotá: se defendió de una agresión

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, se pronunció a través de sus redes sociales para lamentar profundamente lo sucedido y confirmar la captura del responsable. "Lamento los hechos ocurridos en la Comuna 1... donde un habitante de calle atacó sin motivo alguno a dos mujeres que transitaban por el sector", manifestó el mandatario local, quien también envió sus condolencias a la familia de la víctima fallecida.

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Por otro lado, se conoció que el habitante de calle ya se encuentra a disposición de las autoridades competentes e inició su proceso de judicialización por lo ocurrido. De igual forma, se conoció que la rápida reacción de la Policía de Soacha fue destacada por la administración municipal.

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No obstante, el caso encendió las alarmas para las personas que viven en la comuna 1 de Soacha, debido a que se ha solicitado una mayor presencia policial en sectores críticos como Ducales y El Salitre. Por el momento, la identidad de la mujer fallecida no ha sido revelada, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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