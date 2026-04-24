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Fuerte caso en Cundinamarca: Le arrancaron el cuero cabelludo y la piel del rostro

La víctima fue identificada como un hombre de 31 años, mientras que los responsables ya fueron capturados por las autoridades.

Capturan a los responsables de acabar con Johan Arias Espinel
Fuerte caso en Cundinamarca: Le arrancaron el cuero cabelludo y la piel del rostro
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; Imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Este viernes 24 de abril, la Policía de Cundinamarca logró la captura en poco tiempo de dos hombres señalados como los presuntos responsables de un ataque que dejó sorprendido debido a los detalles, en donde Johan Arias Espinel un hombre de 31 años fue abordado de manera violenta.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril de 2026 en un lote baldío ubicado en la vereda Tusavita, jurisdicción del municipio de Ubaté, Cundinamarca. Así mismo, se conoció que los agresores utilizaron un bate para propinarle una brutal golpiza que acabó con su vida. Sin embargo, lo que sorprendió a las autoridades fue lo que hicieron los responsables para ocultar las pruebas.

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De igual forma, se comentó que los implicados hicieron todo lo posible para que no fuera fácil identificar el cuerpo de Johan Arias Espinel y así evadir la justicia, tanto es así que los criminales le quitaron la piel del rostro y el cuero cabelludo.

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¿Cómo fue la captura de los agresores de Johan Arias Espinel?

Ante este hecho el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, informó que el móvil del caso habría sido el robo de sus pertenencias. Gracias a la operación dirigida por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), se logró la detención de los sospechosos en una vía pública del barrio San José, en el casco urbano de Ubaté.

Los detenidos fueron identificados con los alias de “Marroquí”, de 30 años, y “Forero”, de 32 años. De igual forma, explicó que el éxito de esta operación fue la pronta acción, además de poder usar las grabaciones, las cuáles permitieron rastrear el vehículo en el que se transportó a la víctima y seguir el rastro de los responsables.

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Durante las diligencias de allanamiento, las autoridades lograron incautar dos teléfonos celulares e inmovilizar el vehículo presuntamente vinculado al crimen. Un juez de control de garantías legalizó las capturas y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos sujetos.

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Se conoció en el reciente Comité Departamental de Seguridad, se reportó una reducción del 12% en las muertes en lo corrido del año 2026, pasando de 125 a 109 casos en comparación con el año anterior. Pese a esto, el caso de Johan Arias Espinel encendió las alarmas sobre las bandas delincuenciales en la zona.

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