Inesperado motivo por el que Valentina Mor quedó libre tras su captura en Medellín

Valentina Velázquez, creadora de contenido venezolana conocida en el mundo digital como Valentina Mor, volvió a ser el centro de la polémica tras un operativo policial en la ciudad de Medellín. En el cuál fue retenida por las autoridades ante señalamientos de un presunto hurto, sin embargo, a las pocas horas la joven recuperó su libertad.

Recordemos que los hechos ocurrieron recientemente en el barrio Colón, perteneciente a la Comuna 10. Según los reportes oficiales, agentes de la Policía Nacional realizaron labores de patrullaje, en donde interceptaron un vehículo en el que se movilizaban tres personas, Valentina y dos acompañantes.

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De igual forma, testigos del sector mencionaron que la intervención se desencadenó tras recibir alertas sobre movimientos bancarios sospechosos y el posible uso irregular de tarjetas de crédito que pertenecían a un turista extranjero. Al punto que estos fueron abordados por las autoridades se informó que los acompañantes estaban en un presunto estado de embriaguez.



Por otro lado se conoció que esta situación se volvió más compleja cuando un grupo de ciudadanos, al enterarse de los presuntos hechos, intentó agredir físicamente a los implicados, lo que llevó que la Policía trasladará a Valentina Mor y a sus acompañantes a un Centro de Traslado por Protección (CTP) para garantizar su integridad física.

¿Por qué quedó libre Valentina Mor?

Horas más tardes se conoció que la creadora de contenido quedó en libertad, debido a que las autoridades competentes no registraron una denuncia por parte de las supuestas víctimas. Ante esta situación, el marco legal respaldada por la víctima o una situación de flagrancia debidamente tipificada, ante esto la venezolana quedó en libertad.

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Recordemos que no es la primera vez que Valentina Mor enfrenta problemas legales, esto debido a incidentes parecidos, como en 2023 en Cartagena, donde fue captada por cámaras de seguridad presuntamente sustrayendo un computador portátil y un reloj de alta gama en el sector de El Laguito. En esa ocasión, también recuperó su libertad tras los procedimientos de rigor.

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Actualmente, las autoridades de Medellín mantienen el caso bajo indagación preliminar. Además de que se encuentran en la espera de saber si el ciudadano extranjero interpondrá las acciones legales correspondientes para proceder con una posible judicialización, esto mientras la creadora de contenido sigue con libertad.

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