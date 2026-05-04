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Sale a la luz lo que le hallaron a ‘Valentina Mor’ tras su captura; delicados documentos

Las autoridades identificaron que en el vehículo de la creadora de contenido iban dos personas más, las cuáles estaban en un aparente estado de embriaguez.

Valentina Mor al ser capturada llevada la visa de otra persona
Sale a la luz lo que le hallaron a ‘Valentina Mor’ tras su captura; delicados documentos
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de may, 2026

La creadora de contenido venezolana Valentina Velásquez, o más conocida en redes sociales como Valentina Mor, se encuentra en el centro de la polémica tras verse involucrada en un incidente judicial en el centro de Medellín, debido a que esta fue señalada por participar en un presunto hurto contra ciudadanos estadounidenses.

Todo ocurrió en el barrio Colón, ubicado en la comuna La Candelaria, durante labores de patrulla de las autoridades, según los reportes oficiales, las autoridades interceptaron un vehículo en el que iba con tres personas, Valentina Mor y dos hombres, quienes presentaban un aparente estado de embriaguez.

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Sumado a esto, se conoció por información de testigos en la zona, quienes afirmaron que los ocupantes del vehículo estaban "robando a los gringos". Supuestamente, hurtaban tarjetas bancarias de débito y crédito pertenecientes a extranjeros que transitaban por el sector.

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El video de la detención de Valentina Mor vestida de amarillo, esposada y sentada en la acera antes de ser subida a una patrulla policial, se tornó viral debido a la figura de la creadora de contenido venezolana.

¿Qué encontró la Policía en el vehículo de Valentina Mor?

Horas más tarde, se conoció que el delito no se realizó por completo en el momento de la intervención. Sin embargo, tras un el procedimiento de captura y registro, se reveló que la influencer portaba un pasaporte perteneciente a un retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y una suma de dinero en efectivo, la cuál se cree tomó de la misma persona.

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Debido a la indignación de la comunidad, algunos ciudadanos intentaron agredir a los involucrados, lo que obligó a la Policía a trasladarlos al Centro de Traslado por Protección (CTP) para salvaguardar la integridad física de Valentina Mor y las otras dos personas, para evitar alteraciones del orden público.

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Paralelamente, la Secretaría de Movilidad procedió con la inmovilización del vehículo en el que se desplazaban. Pese a las evidencias contra Valentina Mor, esta fue puesta en libertad debido a que ninguna de las presuntas víctimas interpuso una denuncia formal ante las autoridades competentes.

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Recorddemos que esta no es la primera vez que Valentina Mor enfrenta problemas con la justicia. Hace tres años, la joven fue captada por cámaras de seguridad en un hotel de Cartagena sustrayendo una computadora MacBook y un reloj, y después forzó la puerta de otra habitación y la intento saquear por completo.

En aquella ocasión, tras ser trasladada a un CAI, regresó al establecimiento al día siguiente para forzar la puerta de otra habitación y saquearla por completo mientras el encargado estaba ausente.

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