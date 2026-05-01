Viuda de Rafael Orozco rompió en llanto tras emotivo homenaje a su esposo; usaron IA

La ciudad de Valledupar se encuentra desarrollando el Festival de la Leyenda Vallenata, para la edición del 2026, el certamen centra toda su atención en exaltar la trayectoria de figuras fundamentales para el género, rindiendo un tributo especial a Rafael Orozco, Israel Romero y la icónica agrupación el Binomio de Oro.

Tanto es así que en el emblemático Parque de la Leyenda Vallenata se transformó en el escenario principal donde miles de seguidores se reunieron para honrar la memoria del "Ídolo de las Multitudes". Esta conmemoración se llevó a cabo durante un concierto gratuito ofrecido por la Alcaldía de Valledupar el pasado 29 de abril.

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Durante esta celebración, el Binomio de Oro interpretaba los éxitos que se inmortalizaron en la voz de Rafael Orozco, sin embargo, una escena que llamó la atención de los asistentes fue lo que ocurrió con Clara Cabello, viuda del cantante y su gran amor, quién se conmovió con el homenaje.



¿Cuál fue la reacción de la viuda de Rafael Orozco?

Una vez se conoció la reacción de Clara Cabello, esta no tardó en volverse viral en redes sociales, tras la difusión de un video donde se le ve rompiendo en llanto. En las imágenes, captadas durante el homenaje, se observa a ella disfrutando de la música.

Sumado a esto, se conoció que en un punto de esta presentación ella terminó mirando hacia el cielo justo cuando se proyectaba una imagen de su esposo creada con Inteligencia Artificial (IA). Gracias a esta tecnología se pudo observar la figura de Rafael Orozco "cantando" nuevamente en el escenario, un detalle que cautivó a todos los espectadores.

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Se supo que con este homenaje se buscó exaltar el legado de Rafael Orozco, quien perdió la vida en junio de 1992, cuando perdió la vida frente a su residencia en Barranquilla. Desde entonces, su música junto al acordeonero Israel Romero, el 'Pollo Irra', continúa sonando en cada rincón del país.

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Rafael y Clara tuvieron tres hijas: Kelly Johanna, quien es administradora de empresas; Wendy, comunicadora social; y Loraine, profesional en Negocios Internacionales. Según los registros, la familia reside actualmente en Miami, Estados Unidos, donde lleva una vida alejada de los focos mediáticos y las redes sociales.

El Festival Vallenato continuará hasta este sábado 2 de mayo su programación con diversos concursos y espectáculos orientados a promover esta cultura y este género musical en todo el mundo.