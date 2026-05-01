Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
PRECIO DE LA GASOLINA
DENUNCIA MARTIN ELÍAS JR.
LAGRIMAS DE VIUDA DE RAFAEL OROZCO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Viuda de Rafael Orozco rompió en llanto tras emotivo homenaje a su esposo; usaron IA

Viuda de Rafael Orozco rompió en llanto tras emotivo homenaje a su esposo; usaron IA

Clara Cabello, viuda de Rafael Orozco terminó muy conmovida tras escuchar al Binomio de Oro en el Parque de la Leyenda Vallenata.

Viuda de Rafael Orozco lloró por ver a su esposo con IA
Viuda de Rafael Orozco rompió en llanto tras emotivo homenaje a su esposo; usaron IA
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de may, 2026

La ciudad de Valledupar se encuentra desarrollando el Festival de la Leyenda Vallenata, para la edición del 2026, el certamen centra toda su atención en exaltar la trayectoria de figuras fundamentales para el género, rindiendo un tributo especial a Rafael Orozco, Israel Romero y la icónica agrupación el Binomio de Oro.

Tanto es así que en el emblemático Parque de la Leyenda Vallenata se transformó en el escenario principal donde miles de seguidores se reunieron para honrar la memoria del "Ídolo de las Multitudes". Esta conmemoración se llevó a cabo durante un concierto gratuito ofrecido por la Alcaldía de Valledupar el pasado 29 de abril.

Puedes leer: Martín Elías Jr. hace delicada denuncia durante el Festival de la Leyenda Vallenata

Durante esta celebración, el Binomio de Oro interpretaba los éxitos que se inmortalizaron en la voz de Rafael Orozco, sin embargo, una escena que llamó la atención de los asistentes fue lo que ocurrió con Clara Cabello, viuda del cantante y su gran amor, quién se conmovió con el homenaje.

Te puede interesar

  1. ¿A Rafael Orozco lo mataron por una mujer o por malos negocios? Esto dicen las cartas
    ¿A Rafael Orozco lo mataron por una mujer o por malos negocios? Esto dicen las cartas
    Foto: Redes sociales y Labs.google
    Tardes Famosas

    ¿A Rafael Orozco lo mataron por una mujer o por malos negocios? Esto dicen las cartas

  2. Contundente advertencia de Diomedes Díaz que se cumplió: "Viene otra desgracia"
    Contundente advertencia de Diomedes Díaz que se cumplió: "Viene otra desgracia"
    Foto: Redes de Diomedes Díaz
    Farándula

    Contundente advertencia de Diomedes Díaz que se cumplió: "Viene otra desgracia"

¿Cuál fue la reacción de la viuda de Rafael Orozco?

Una vez se conoció la reacción de Clara Cabello, esta no tardó en volverse viral en redes sociales, tras la difusión de un video donde se le ve rompiendo en llanto. En las imágenes, captadas durante el homenaje, se observa a ella disfrutando de la música.

Sumado a esto, se conoció que en un punto de esta presentación ella terminó mirando hacia el cielo justo cuando se proyectaba una imagen de su esposo creada con Inteligencia Artificial (IA). Gracias a esta tecnología se pudo observar la figura de Rafael Orozco "cantando" nuevamente en el escenario, un detalle que cautivó a todos los espectadores.

Puedes leer: ¿Cuáles son los números de Yeison Jiménez que cayeron en la lotería? Cerca de 15 millones

Publicidad

Se supo que con este homenaje se buscó exaltar el legado de Rafael Orozco, quien perdió la vida en junio de 1992, cuando perdió la vida frente a su residencia en Barranquilla. Desde entonces, su música junto al acordeonero Israel Romero, el 'Pollo Irra', continúa sonando en cada rincón del país.

Te puede interesar

  1. Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, revela lo que no le gusto de su boda
    Esposa de Jhonny Rivera, confiesa lo qué no le gustó de su boda: “No lo pude controlar”
    Foto: foto tomada de @jennylopez_oficial
    Farándula

    Esposa de Jhonny Rivera, confiesa lo qué no le gustó de su boda: “No lo pude controlar”

  2. Jhonny Rivera habla de Sebastián Ayala
    Jhonny Rivera habla claro sobre su relación con Sebastián Ayala en medio de rumores
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Jhonny Rivera habla claro sobre su relación con Sebastián Ayala en medio de rumores

Publicidad

Rafael y Clara tuvieron tres hijas: Kelly Johanna, quien es administradora de empresas; Wendy, comunicadora social; y Loraine, profesional en Negocios Internacionales. Según los registros, la familia reside actualmente en Miami, Estados Unidos, donde lleva una vida alejada de los focos mediáticos y las redes sociales.

El Festival Vallenato continuará hasta este sábado 2 de mayo su programación con diversos concursos y espectáculos orientados a promover esta cultura y este género musical en todo el mundo.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Rafael Orozco

Festival de la Leyenda Vallenata