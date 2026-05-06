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Estas son las cédulas en Colombia que podrán reclamar $500 mil en Supergiros

Tienes exactamente 15 días para verificar tu cédula y retirar tu giro de forma segura.

Estas son las cédulas en Colombia que podrán reclamar $500 mil en Supergiros
Estas son las cédulas en Colombia que podrán reclamar $500 mil en Supergiros
Foto: Gemini y Supergiros
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 6 de may, 2026

Si eres de los que está pendiente de las ayudas del Gobierno, ponte pilas porque desde este sábado 2 de mayo de 2026 se activaron oficialmente los pagos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA.

Esta vez, la noticia viene con un giro interesante: cerca de 800.000 hogares en todo el país empezarán a ver en sus cuentas o puntos de recaudo un giro de hasta $500.000.

Lo primero que debes saber es que este dinero no se quedará ahí para siempre. Tiene un tiempo límite para ir por él, así que no te relajes demasiado.

El plazo máximo para reclamar su subsidio en este ciclo es hasta el lunes 18 de mayo. Son exactamente 15 días en los que el billete estará circulando en los más de 31.000 puntos de atención habilitados en 1.108 municipios.

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¿Quiénes son los afortunados en este ciclo?

En esta ocasión, la inversión supera los 322.000 millones de pesos para beneficiar exactamente a 774.387 hogares. Pero ojo, que no es para todo el mundo; hay unos grupos que tienen prioridad absoluta:

  • Mamás o papás que llevan el hogar solitos y tienen niños menores de 6 años.
  • Casas donde viven personas con discapacidad que necesitan que alguien las cuide todo el tiempo.
  • Comunidades indígenas, gracias a una ruta especial que respeta sus tradiciones y autoridades.

Puedes leer: Así puedes pagar menos en tu recibo de la luz en Bogotá; LINK de inscripción

Además, si antes no recibías nada, pega una revisada. Para este 2026 se actualizaron los datos del Sisbén IV y entraron familias nuevas que antes estaban por fuera del radar.

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El gran cambio: ¡Dígale adiós al Banco Agrario!

Si estabas acostumbrado a ir al Banco Agrario o a Efecty, cambie el chip. Ahora es con la Unión Temporal SuRed y SuperGiros.

Resulta que cada año Prosperidad Social busca quién le ofrezca mejores condiciones de servicio y cobertura para que la platica llegue segura. Con este nuevo operador, se busca que el proceso sea más transparente y que usted no tenga que dar tantas vueltas para encontrar un punto de pago.

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¿Cómo saber si ya me cargaron la plata?

No se desespere si no ve el mensaje todavía. El proceso es sencillo pero requiere paciencia. La notificación oficial le llegará directamente a su celular mediante un mensaje de texto.

Si por alguna razón su teléfono está molestando o cambió de número, no se quede con la duda. Puede entrar al portal oficial de Renta Ciudadana o Devolución del IVA y seguir estos pasos:

  1. Busca el botón que dice “consulte aquí si su hogar es beneficiario”.
  2. Pon tu tipo y número de documento, además de su fecha de nacimiento.
  3. Demuestra que no eres un robot haciendo clic en el recuadro y dale a "consultar".

Incluso SuperGiros tiene su propio enlace para que verifiques si tienes giros pendientes por cobrar.

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