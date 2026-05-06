Así puedes pagar menos en tu recibo de la luz en Bogotá; LINK de inscripción

En Bogotá hubo un 'revolcón administrativo': el cobro del aseo, que antes venía con el agua cada dos meses de la mano de LIME S.A E.S.P., ahora se mudó a la factura de la luz de forma mensual.

Este cambio ha hecho que muchos hogares sientan un golpe directo en sus finanzas cada vez que el cartero asoma el recibo por debajo de la puerta. Pero tranquilo, que no todo son malas noticias, porque la Secretaría Distrital del Hábitat sacó un "as bajo la manga" para que dejes de sufrir cada mes.

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Se trata de la nueva convocatoria de ‘Comunidades Energéticas’, una apuesta tecnológica que busca que el sol trabaje para ti. La idea es sencilla pero poderosa: usar energía limpia para que tu factura adelgace y, de paso, le des un respiro al planeta.



Link para que te puedas inscribir a ‘Comunidades Energéticas' , CLIC AQUÍ

¿De qué se trata el subsidio de luz en Bogotá?

Bogotá ha habilitado 2.000 cupos para que familias de estratos 1 y 2 se conecten a sistemas fotovoltaicos. Estos paneles solares gigantes se están instalando en lugares estratégicos como los Centros Felicidad (CEFE) del Tunal y San Cristóbal.

Lo más interesante es el reparto de la energía: el 10% de lo que se genere servirá para iluminar estos centros deportivos y culturales, pero el 90% restante se distribuirá directamente entre los hogares beneficiarios.

Si logras entrar en este selecto grupo, podrías disfrutar de este alivio económico en tu factura por nada menos que 5 años.

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¿Quiénes son los beneficiarios del subsidio de luz?

No es para todo el mundo, así que saca tu lupa y revisa si cumples con estos puntos clave.

El programa está enfocado exclusivamente en cinco localidades del sur de la capital: Usme, Tunjuelito, San Cristóbal, Sumapaz y Rafael Uribe Uribe. Si vives en alguno de estos barrios, ya tienes medio camino recorrido.

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Para pasar a la siguiente ronda, debes cumplir con lo siguiente:

Ser mayor de edad. Vivir en las localidades mencionadas y que tu vivienda sea estrato 1 o 2. Estar al día en el Sisbén dentro de los grupos A, B o C. Tener una cuenta contrato vigente con Enel.

Si ya chequeaste la lista y cumples con todo, no pierdas tiempo. El proceso de postulación es 100% virtual y se hace a través de un formulario que la Secretaría de Hacienda ha puesto a disposición en su plataforma digital.

Un punto muy importante que debes grabar en tu mente: este trámite es totalmente gratuito.

No le comas cuento a personas que te pidan dinero por "ayudarte" o que digan ser intermediarios; el Distrito ha sido enfático en que nadie debe cobrarte ni un solo peso por asegurar tu cupo en estas comunidades de energía solar.