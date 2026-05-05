Rappi ofrece créditos a emprendedores y comerciantes; desembolsa hasta $60 millones

RappiPay, compañía de financiamiento nacida de la alianza entre Rappi y Davivienda, anunció el lanzamiento de RappiPréstamos Aliados. Se conoció que con esta línea de crédito, 100% digital está diseñada específicamente para que cerca de 35.000 comercios que operan dentro de la plataforma.

Recordemos que según varios expertos el panorama de las Pymes en Colombia es desafiante. Pese a que representan más del 90% del tejido empresarial, según cifras oficiales, sólo entre el 14,8% y el 16% de las microempresas logran acceder a crédito formal.

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Por esta situación se conoció que RappiPay diseño un producto con montos que oscilan entre los $1,8 millones y los $61,3 millones, con plazos de hasta 24 meses y tasas competitivas que parten desde el 17,4% E.A., sabiendo que tiene como objetivo impactar a más de 20.000 locales.



¿Cómo funciona este crédito de RappiPay?

Sumado a esto, se conoció que la principal diferencia de este modelo frente a la banca tradicional radica en el uso de datos alternativos, por lo cuál este aplicativo analiza el historial de ventas y el comportamiento transaccional de los comercios dentro del ecosistema, con el fin de permitir ofertas preaprobadas con desembolsos en cuestión de minutos.

Paolo Di Marco, CEO de RappiPay, explicó que el diseño del producto responde a la realidad operativa de los negocios: "Analizamos principalmente la información transaccional... lo que nos permite entender con mayor precisión sus necesidades", destacó.

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Otro punto importante para este esquema, es su manera de pago, el cual se realiza de manera automática mediante un porcentaje de las ventas diarias generadas en la aplicación. Con el fin de garantizar que las obligaciones financieras se ajusten al flujo de caja real del comercio.

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Actualmente, más del 10% de los aliados de Rappi ya utilizan algún producto financiero de la compañía, lo que demuestra una integración cada vez más profunda entre el comercio digital y los servicios financieros.

Según información de DataCrédito Experian, en Colombia alrededor de 118.000 personas acceden al crédito por primera vez cada mes, lo que evidencia un proceso gradual de ampliación del sistema financiero. Por lo cual, esta apuesta de RappiPay se alinea a la tendencia global en el sector fintech.

Expertos señalan que el reto persistente es garantizar que estas herramientas digitales ofrezcan condiciones sostenibles a largo plazo para evitar que la dependencia tecnológica se convierta en una nueva barrera.