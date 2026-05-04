¿Pagas mucho por tu casa en Bogotá? Accede al subsidio y baja cuotas en 2026

Si compraste una vivienda de interés social (VIS o VIP) en Bogotá y sientes que la cuota mensual del banco está consumiendo tus ingresos, el programa Reduce tu Cuota es la solución que estabas esperando.

Esta iniciativa de la Secretaría Distrital del Hábitat busca que más familias aseguren su patrimonio reduciendo el valor de sus obligaciones bancarias.

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¿Qué es el programa Reduce tu Cuota y cuánto dinero entrega?

Este subsidio no se entrega en efectivo a la persona, sino que se abona directamente al crédito hipotecario o leasing habitacional. Para este 2026, el beneficio total asciende a 14 SMMLV (aproximadamente $21.000.000), los cuales se distribuyen en un periodo de hasta 48 meses.

En términos prácticos, esto significa un alivio mensual de unos $415.188, permitiendo que tu cuota sea mucho más manejable.



Requisitos actualizados para postularse en 2026

Para ser uno de los 4.000 nuevos beneficiarios de este año, debes cumplir con los siguientes filtros de ley:



Ubicación: La vivienda debe estar ubicada en Bogotá y ser de Interés Prioritario (VIP) o Interés Social (VIS). Ingresos: Los ingresos totales del hogar no pueden superar los 4 SMMLV ($7.003.620). Propiedad: Ningún integrante del hogar puede ser propietario de otra vivienda en Colombia. No exclusión: No haber recibido subsidios de vivienda previamente que ya hayan sido aplicados.



Subsidio de vivienda de más de $17 millones; estos son los requisitos para aplicar Foto: Labs.google

Cómo realizar la consulta en el aplicativo SUAV

El proceso es digital y gratuito. Para saber si eres apto o consultar el estado de tu trámite, debes ingresar al portal oficial de la Secretaría del Hábitat y buscar el aplicativo SUAV.



Ten a mano tu número de cédula.

Verifica que los datos de tu crédito coincidan con la información registrada en el banco (Caja Social, FNA, etc.).

Si el sistema indica que estás "Habilitado", podrás continuar con la carga de documentos.

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Alerta por fraudes: ¡No pagues a intermediarios!

Es vital recordar que este trámite es 100% gratuito. Recientemente, se han detectado falsos tramitadores que prometen "agilizar" el cupo a cambio de dinero. La Secretaría del Hábitat no utiliza gestores externos. Si recibes correos o mensajes sospechosos solicitando pagos, repórtalo de inmediato en los canales de atención al ciudadano.

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