VIDEO: Momento exacto en que Santiago Castrillón, de Millonarios, se desploma en plena cancha

La noticia del fallecimiento de Santiago Castrillón termina enlutando al fútbol profesional colombiano, debido a que este joven de 18 años era una de las jóvenes promesas de las divisiones inferiores de Millonarios FC, lastimosamente, perdió la vida durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 en Bogotá.

Este sábado 21 de marzo de 2026, mientras el equipo "Embajador" se enfrentaba a Independiente Santa Fe. Según los reportes y videos que han circulado recientemente, el momento exacto del colapso fue repentino y sin mediar contacto violento con ningún rival, lo que generó más preocupación de los asistentes.

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Durante las imágenes captadas, se observa cómo Santiago Castrillón bajó el balón con el pecho para realizar un pase a un compañero de equipo. Sin embargo, tras entregar la pelota y caminar apenas unos metros, el joven deportista se desplomó de espaldas sobre el terreno de juego, dejando pasmados a todos los presentes.



Nidia Gómez, relató que su hijo logró recuperar la consciencia brevemente en un primer momento, recayó a los pocos segundos de forma definitiva y terminó falleciendo pese a la atención oportuna.

¿Qué más se conoció del colapso de Santiago Castrillón?

Después del desplome del joven, el cuerpo médico de Millonarios activó los protocolos de emergencia y atendió al jugador en la cancha antes de trasladarlo en ambulancia a un centro asistencial de alta complejidad en Bogotá

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Tanto es así que Santiago Castrillón fue ingresado inicialmente en la Clínica La Colina y posteriormente remitido a la Fundación Cardioinfantil, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo estricta observación cardiovascular, en el cual según familiares del joven se hizo todo lo posible para salvarle la vida.

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Uno de los detalles más complejos compartidos por su familia fue el esfuerzo sobrehumano de los especialistas por salvarlo. Según doña Nidia, el equipo médico le informó que su hijo estuvo bajo maniobras de reanimación durante 50 minutos. "En esos 50 minutos, el cerebro no recibe oxígeno", detalló la madre, explicando que esta complicación desencadenó el resto de los problemas de salud.

Pese a los esfuerzos, Santiago terminó falleciendo el domingo 22 de marzo, rodeado de su familia y compañeros. Cabe destacar que el joven había tomado la decisión de dejar su natal Bucaramanga para probar suerte en Bogotá con el club de sus amores y su mayor motivación era ayudar a su madre y debutar en primera división.

Tanto sus padres como el club han enfatizado que el joven no presentaba antecedentes de problemas de salud ni condiciones preexistentes que pudieran prever este desenlace. Actualmente, la familia aguarda el dictamen oficial de Medicina Legal para esclarecer la causa exacta de la muerte.

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